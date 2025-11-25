  • Články
Lavrov nazval Fica, Orbána a Babiša príkladmi politikov mysliacich na občanov

  • Moskva/Bratislava
Podľa Lavrova sú títo ľudia pragmatici.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok nazval slovenského premiéra Roberta Fica, maďarského premiéra Viktora Orbána a pravdepodobného budúceho českého premiéra Andreja Babiša príkladmi európskych politikov, ktorí myslia na svojich občanov. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry TASS.

Nemáme žiadne ilúzie o ľuďoch, ktorí v súčasnosti vedú Západ. Mal by som spomenúť dve výnimky: maďarského premiéra Viktora Orbána a slovenského premiéra Roberta Fica. Je tu aj Andrej Babiš, ktorý sa teraz stal českým premiérom. Títo ľudia sú pragmatici, nie sú proruskí, ale jednoducho promaďarskí, proslovenskí a pročeskí a myslia na svojich vlastných občanov. Nechcú nabádať svojich ľudí, aby obetovali svoje deti v záujme podpory nacistického režimu v Kyjeve,“ uviedol Lavrov v rozhovore z 21. novembra zverejnenom na YouTube.

Zdroj: Info.sk, TASR
