Ferenčák nebude na hlasovaniach, kým sa nerozhodne o jeho odvolaní z čela výboru
Šéf Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD) sa o návrhu na jeho odvolanie z funkcie dozvedel z médií. Podľa jeho slov ho nikto z Hlasu-SD o tom neinformoval.
Ferenčák žiada, aby sa o jeho odvolaní hlasovalo v úvode schôdze. Kým sa neodhlasuje tento návrh, Ferenčák sa nebude pri hlasovaniach prezentovať, „takže súčasná koalícia bude mať 78 hlasov“. Informoval o tom novinárov v utorok. V pléne mu neprešiel návrh na okamžité hlasovanie o jeho odvolaní, mal by teda prísť na rad 2. decembra.
„O návrhu na moje odvolanie som sa dozvedel z médií. Bolo to predložené vo štvrtok, čiže tesne predtým, ako sa uzatváral program schôdze,“ uviedol Ferenčák s tým, že ešte týždeň predtým sa dohodol s predsedom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom na otvorenejšej komunikácii. „A prvé, čo som zistil, že bol predložený návrh na moje odvolanie a nikto z členov, ani vrcholných členov strany Hlas, mi nezavolal, takže pre mňa to bolo tiež veľké prekvapenie,“ skonštatoval Ferenčák. „Beriem to, že pán Kmec sa vracia do parlamentu a v strane nastala taká vízia, že si zaslúži nejakú funkciu a odmenu za dobre vykonanú prácu,“ dodal s tým, že nie je „prilepený k stoličke“, ale mrzí ho forma komunikácie v rámci Hlasu-SD. To, že sa mu doteraz nikto z Hlasu-SD neozval, považuje za neúctu k jeho osobe, keďže stranu zakladal. Považuje to za pomstu za jeho postoje pri hlasovaní v NR SR, napríklad pri protiruských sankciách či k obmedzeniu fungovania európskeho výboru.
Podľa programu aktuálnej schôdze má prísť na rad Ferenčákove odvolávanie 2. decembra. On však chcel hlasovanie už v úvode. „Kým sa tak nestane, kým nebude jasná pozícia okolo mojej osoby, tak sa pri hlasovaniach nebudem prezentovať, takže súčasná koalícia bude mať 78 hlasov,“ vyhlásil.
Návrh na odvolanie Ferenčáka z postu predsedu výboru podali jeho poslaneckí kolegovia z Hlasu-SD. „Vzhľadom na to, že poslanec Peter Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady SR, navrhujeme odvolanie poslanca Jána Ferenčáka z funkcie predsedu Výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Peter Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ napísali v odôvodnení.
Poslanci Smeru-SD avizujú, že budú hlasovať za návrh na výmenu šéfa európskeho výboru, ak bude mať vládna koalícia po zmene naďalej podporu 79 poslancov.
Lavrov nazval Fica, Orbána a Babiša príkladmi politikov mysliacich na občanov
Podľa Lavrova sú títo ľudia pragmatici.
Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v spore so skupinou policajtov nazývanou čurillovci. Požaduje takisto zrušenie exekúcie.
Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO
Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.
Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania
Podľa Gašpara sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov.