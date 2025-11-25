  • Články
Utorok, 25.11.2025
Bratislava

Ferenčák nebude na hlasovaniach, kým sa nerozhodne o jeho odvolaní z čela výboru

  • DNES - 14:08
  • Bratislava
Šéf Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD) sa o návrhu na jeho odvolanie z funkcie dozvedel z médií. Podľa jeho slov ho nikto z Hlasu-SD o tom neinformoval.

Ferenčák žiada, aby sa o jeho odvolaní hlasovalo v úvode schôdze. Kým sa neodhlasuje tento návrh, Ferenčák sa nebude pri hlasovaniach prezentovať, „takže súčasná koalícia bude mať 78 hlasov“. Informoval o tom novinárov v utorok. V pléne mu neprešiel návrh na okamžité hlasovanie o jeho odvolaní, mal by teda prísť na rad 2. decembra.

O návrhu na moje odvolanie som sa dozvedel z médií. Bolo to predložené vo štvrtok, čiže tesne predtým, ako sa uzatváral program schôdze,“ uviedol Ferenčák s tým, že ešte týždeň predtým sa dohodol s predsedom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom na otvorenejšej komunikácii. „A prvé, čo som zistil, že bol predložený návrh na moje odvolanie a nikto z členov, ani vrcholných členov strany Hlas, mi nezavolal, takže pre mňa to bolo tiež veľké prekvapenie,“ skonštatoval Ferenčák. „Beriem to, že pán Kmec sa vracia do parlamentu a v strane nastala taká vízia, že si zaslúži nejakú funkciu a odmenu za dobre vykonanú prácu,“ dodal s tým, že nie je „prilepený k stoličke“, ale mrzí ho forma komunikácie v rámci Hlasu-SD. To, že sa mu doteraz nikto z Hlasu-SD neozval, považuje za neúctu k jeho osobe, keďže stranu zakladal. Považuje to za pomstu za jeho postoje pri hlasovaní v NR SR, napríklad pri protiruských sankciách či k obmedzeniu fungovania európskeho výboru.

Podľa programu aktuálnej schôdze má prísť na rad Ferenčákove odvolávanie 2. decembra. On však chcel hlasovanie už v úvode. „Kým sa tak nestane, kým nebude jasná pozícia okolo mojej osoby, tak sa pri hlasovaniach nebudem prezentovať, takže súčasná koalícia bude mať 78 hlasov,“ vyhlásil.

Návrh na odvolanie Ferenčáka z postu predsedu výboru podali jeho poslaneckí kolegovia z Hlasu-SD. „Vzhľadom na to, že poslanec Peter Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady SR, navrhujeme odvolanie poslanca Jána Ferenčáka z funkcie predsedu Výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Peter Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ napísali v odôvodnení.

Poslanci Smeru-SD avizujú, že budú hlasovať za návrh na výmenu šéfa európskeho výboru, ak bude mať vládna koalícia po zmene naďalej podporu 79 poslancov.

Zdroj: Info.sk, TASR
