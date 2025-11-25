Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v spore so skupinou policajtov nazývanou čurillovci. Požaduje takisto zrušenie exekúcie. Informoval o tom Denník N.
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre TASR potvrdil, že „minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v tejto veci využil všetky dostupné právne prostriedky v zmysle platnej legislatívy“.
Minister vnútra Šutaj Eštok prehral súd čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom 11. novembra informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
