Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO
Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).
Upozorňujú, že nová legislatíva je nekvalitná, prináša viaceré otázniky a bude v rozpore s právom Európskej únie. Vyhlásili to v utorok na tlačovej konferencii. Na problémy v návrhu upozornili aj organizácia Právny inštitút a iniciatíva Firmy spolu.
Katarína Batková z Via Iuris upozornila, že nová právna úprava zúži okruh ľudí, ktorí budú môcť ochranu oznamovateľa získať. Po novom by v zákone mohla byť totiž podmienka, že oznámenie, ktoré oznamovateľ urobí, musí súvisieť s protispoločenskou činnosťou daného zamestnávateľa. „Problém je ale v tom, že štátne úrady nie sú trestnoprávne zodpovedné,“ vysvetlila Batková. Zamestnanci štátnych úradov totiž často nebývajú zamestnancami úradu, ale daného ministerstva. Varovala, že právna úprava by mohla znamenať vrátenie peňazí z plánu obnovy, pretože štát vynaložil na úrad peniaze aj z európskych zdrojov.
„Tie argumenty, ktoré vláda ponúka, tiež nepovažujeme za veľmi pravdivé a relevantné. Skôr ide o účelovú zmenu,“ uviedol Michal Piško z Transparency International Slovensko. Systém odškodňovania obetí trestných činov prostredníctvom ministerstva spravodlivosti je podľa neho funkčný roky.
Zuzana Petková zo Zastavme korupciu si myslí, že nový zákon bude mať katastrofálne dopady na boj s korpuciou. „O ochranu prídu mnohí oznamovatelia v štátnej správe. Aj do budúcna sa zúži okruh osôb, ktoré budú môcť dostať ochranu pred šikanovaním a prepustením zo zamestnania len preto, že riskovali svoj komfort a oznámili korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť. Rozšíri sa korupcia, rozšíri sa rozkrádanie našich spoločných peňazí a ublíži sa konkrétnym oznamovateľom,“ uviedla.
Organizácia Právny inštitút informovala o právnom stanovisku k navrhovanej úprave. Návrh podľa neho nesie znaky zneužitia moci, porušuje právo Únie a má aj finančné riziká. „K záverom odborného stanoviska sa pripojilo ďalších vyše 50 rešpektovaných osobností zo slovenskej justície, akadémie, advokácie a ďalších kľúčových oblastí práva,“ uviedli z inštitútu.
Zrušenie úradu odmieta aj iniciatíva Firmy spolu. Zmenu nazvala účelovou. Tento krok podľa nej nezlepší boj proti korupcii a ďalej zhorší dôveru podnikateľského sektora v štát. „Tento postup veľmi pripomína to, čo sa stalo pri zmene vedenia RTVS - najskôr sa zruší existujúca inštitúcia a potom sa vytvorí nová, do ktorej môže vláda dosadiť svojich ľudí. Pre nás ako firmy je to problém, pretože takýto spôsob zásahov oslabuje nezávislosť kontrolných orgánov a znižuje dôveru, že budú inštitúcie fungovať nestranne,“ priblížila iniciatíva.
Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti SR prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne Ministerstva vnútra SR schválila vláda na sobotnom (22. 11.) rokovaní, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Opozícia zrušenie úradu kritizovala. Parlament by mal o návrhu rokovať v úvode budúcej schôdze.
ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.
Lavrov nazval Fica, Orbána a Babiša príkladmi politikov mysliacich na občanov
Podľa Lavrova sú títo ľudia pragmatici.
Ferenčák nebude na hlasovaniach, kým sa nerozhodne o jeho odvolaní z čela výboru
Šéf Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák sa o návrhu na jeho odvolanie z funkcie dozvedel z médií.
Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v spore so skupinou policajtov nazývanou čurillovci. Požaduje takisto zrušenie exekúcie.
Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania
Podľa Gašpara sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov.