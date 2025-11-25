  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania

  • DNES - 12:54
  • Bratislava
Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania

Podľa Gašpara sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa neruší, len sa k nemu pripája nová agenda odškodňovania obetí trestných činov. Zdôraznil to na utorkovej tlačovej konferencii podpredseda Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Tibor Gašpar. Dodal, že sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov. Odôvodnil to potrebou konsolidácie.

Taký úrad naďalej ostane, len k nemu prichádza nová agenda. Tá agenda bola doteraz v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, kde sa odškodňovanie obetí trestnej činnosti riešilo a táto agenda ministerstva spravodlivosti prejde do existujúceho úradu, preto úrad zmení aj názov, aby bolo zrejmé aj z názvu, že ide o úrad, ktorý nie je len na problematiku ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ale aj na problematiku obetí trestných činov,“ vyhlásil Gašpar.

Do budúcna by mohol pod tento úrad spadať aj Úrad na ochranu osobných údajov. Zatiaľ sa o tom podľa Gašpara len diskutuje, takýto návrh sa nebude schvaľovať na tejto schôdzi. Pripomenul, že z ekonomického hľadiska by sa mohli do budúcna zlučovať inštitúcie, napríklad aj Protimonopolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie. „Rozprávame sa o zlučovaní úradov aj na inej úrovni kvôli ekonomickým otázkam a kvôli konsolidácii, to zdôrazňujem, aby ste pochopili, že jeden z dôvodov je aj samozrejme ekonomika,“ doplnil.

Oznámenia podávané na ÚOO považuje Gašpar do istej miery za účelové. „Bol nevyvážený pomer medzi kompetenciami a právomocami a ingerenciou chráneného zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý chce novela vylepšiť tentokrát v prospech zamestnávateľa,“ vysvetlil s tým, že by mali existovať opravné prostriedky a možnosť preskúmať, či ochrana, ktorá bola poskytnutá, má trvať naďalej a či sa tie oznámené skutočnosti zakladajú na pravde.

Agendu odškodňovania obetí má od ministerstva spravodlivosti prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne ministerstva vnútra schválila vláda cez víkend. Parlament by mal o ňom rokovať v skrátenom konaní. Na rad by mal prísť hneď v úvode schôdze.

ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO

Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO

DNES - 12:57Domáce

Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.

Slovenský parlament navštívi Tomio Okamura

Slovenský parlament navštívi Tomio Okamura

DNES - 12:32Domáce

Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura má na budúci týždeň navštíviť Národnú radu SR.

Afganec mal pripravovať vraždu dcéry, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd SR

Afganec mal pripravovať vraždu dcéry, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd SR

DNES - 12:22Domáce

Špecializovaný trestný súd odsúdil v závere mája 2025 Afganca Mohammeda G. P. za prípravu vraždy jeho dcéry na osemročný trest väzenia.

Smer chce garanciu 79-tky pri zmene šéfa výboru pre európske záležitosti

Smer chce garanciu 79-tky pri zmene šéfa výboru pre európske záležitosti

DNES - 12:20Domáce

Poslanci Národnej rady SR za koaličný Smer-SD podporia na 43. schôdzi všetky návrhy z dielne vlády.

Vosveteit.sk
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP