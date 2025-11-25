Slovenský parlament navštívi Tomio Okamura
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura má na budúci týždeň navštíviť Národnú radu (NR) SR.
Avizoval to podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Vníma to ako signál zlepšovania vzájomných vzťahov.
„Budúci týždeň má namierené na Slovensko do nášho parlamentu na služobnú cestu alebo návštevu nový predseda českej snemovne Okamura s príslušnými funkcionármi. Chcem veriť, že je to tiež jednoznačný signál o tom, že práve na parlamentnej úrovni začneme obnovovať až nadštandardné vzťahy,“ poznamenal.
Gašpar verí, že stretnutie bude pozitívne. „A že prinesie konštatáciu, že tie vzťahy sa dostávajú naspäť na nadštandardnú úroveň,“ dodal.
Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO
Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.
Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania
Podľa Gašpara sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov.
Afganec mal pripravovať vraždu dcéry, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd SR
Špecializovaný trestný súd odsúdil v závere mája 2025 Afganca Mohammeda G. P. za prípravu vraždy jeho dcéry na osemročný trest väzenia.
Smer chce garanciu 79-tky pri zmene šéfa výboru pre európske záležitosti
Poslanci Národnej rady SR za koaličný Smer-SD podporia na 43. schôdzi všetky návrhy z dielne vlády.