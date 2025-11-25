  • Články
Slovenský parlament navštívi Tomio Okamura

  • DNES - 12:32
  • Bratislava
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura má na budúci týždeň navštíviť Národnú radu (NR) SR.

Avizoval to podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Vníma to ako signál zlepšovania vzájomných vzťahov.

Budúci týždeň má namierené na Slovensko do nášho parlamentu na služobnú cestu alebo návštevu nový predseda českej snemovne Okamura s príslušnými funkcionármi. Chcem veriť, že je to tiež jednoznačný signál o tom, že práve na parlamentnej úrovni začneme obnovovať až nadštandardné vzťahy,“ poznamenal.

Gašpar verí, že stretnutie bude pozitívne. „A že prinesie konštatáciu, že tie vzťahy sa dostávajú naspäť na nadštandardnú úroveň,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
