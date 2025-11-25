Ráž: Benefitom pre slovenských cestujúcich sú nízke ceny leteniek
- DNES - 12:23
- Bratislava
Letecký dopravca Ryanair začínal v Bratislave v roku 2005 štyrmi leteckými linkami, budúci rok ich počet vzrastie o desať a celkovo bude ponúkať 33 leteckých liniek.
Benefitom pre slovenských cestujúcich sú nízke ceny leteniek. V utorok to na tlačovom brífingu povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pri príležitosti 20. výročia pôsobenia leteckej spoločnosti Ryanair na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Letecký dopravca spustí v letnej sezóne 2026 desať nových liniek z Bratislavy do miest Alicante, Atény, Barcelona, Lamezia Terme, Malaga, Neapol, Palermo, Pisa, Tirana a Varšava (letisko Modlin).
„Tie linky sú obojsmerné, čiže budeme radi, keď z celého sveta budú ľudia spoznávať Slovensko. Tie dostupné letenky sú naozaj dobrým ťahákom na to, aby sa ľudia premiestňovali v rámci Európy, ale aj mimo nej. Veľmi sa teším, že sa toto podarilo a naozaj to, že sa nám podarí skokovo dostať z necelých dvoch miliónov pasažierov v budúcom roku možno aj na dvojnásobok,“ uviedol Ráž.
Riaditeľ leteckej spoločnosti Michael O‘Leary priblížil, že budúci rok vzrastie počet odbavených cestujúcich v Bratislave týmto leteckým dopravcom na dva milióny. Letecký dopravca začínal v Bratislave v roku 2005 štyrmi leteckými linkami, budúci rok ich počet vzrastie o desať a celkovo bude ponúkať 33 leteckých liniek.
„Čaká nás obrovský rast, čaká nás tretie lietadlo na bratislavskom letisku. Budeme mať až 1500 zamestnancov na Slovensku, čaká nás nárast počtu pasažierov na Slovensku. Vďaka úpravám zo strany slovenskej vlády máme možnosť prevádzkovať čoraz väčší počet lietadiel a mať viac letov na Slovensku. Slovenská vláda nám vyšla v ústrety tým, že znížila regulácie, čo sa týka environmentálnych daní aj poplatkov za prevádzku na letisku,“ uzavrel O‘Leary.
Riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota dodal, že aj z dôvodu pridania tretieho lietadla leteckého dopravcu na základňu v októbri 2025 sa podarí otvoriť v budúcom roku nové pravidelné letecké linky z Bratislavy.
Lagardová: Európa musí pri implementácii umelej inteligencie konať rýchlejšie
Európa musí pri implementácii umelej inteligencie konať rýchlejšie. AI sa môže stať generálnou technológiou, ktorá zrýchli produktivitu ešte rýchlejšie než elektrina či osobné počítače.
TEDi sťahuje z predaja nebezpečný produkt, obsahuje nitrozamíny
Nitrozamíny sú karcinogénne a genotoxické látky.
PS: Ministri Migaľ a Drucker musia objasniť pochybné nákupy svojich rezortov
Pondelkové rokovanie Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti len potvrdilo pochybnosti o tom, ako vláda nakladá s verejnými peniazmi pri projekte nového Slovensko.sk.
PS: Väčšina peňazí z rezervy premiéra skončila v koaličných samosprávach
Z rezervy predsedu vlády SR do obcí tento rok smerovalo približne 640.000 eur, pričom väčšina z nich skončila v koaličných samosprávach.