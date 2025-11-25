  • Články
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Afganec mal pripravovať vraždu dcéry, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd SR

  • DNES - 12:22
  • Bratislava
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil v závere mája 2025 Afganca Mohammeda G. P. za prípravu vraždy jeho dcéry na osemročný trest väzenia.

Keďže sa procesné strany proti rozsudku odvolali, rozhodovať bude ešte Najvyšší súd (NS) SR. „Predmetná vec bola NS SR doručená 6. novembra 2025, termín rozhodnutia zatiaľ nebol určený,“ uviedla pre TASR hovorkyňa odvolacieho súdu Alexandra Važanová.

Zatiaľ neprávoplatne odsúdil prvostupňový súd na osemročný trest väzenia okrem Mohammeda G. P. aj jeho bratranca Daryu K. S. „Senát ŠTS dňa 27. mája 2025 uznal oboch obžalovaných za vinných z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva v štádiu prípravy a uložil im trest odňatia slobody vo výmere osem rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, ako aj trest prepadnutia veci,“ uviedla pre TASR Mária Horáková zo ŠTS.

Súdny proces sa začal na ŠTS v marci 2022. Súd pôvodne dvojicu mužov z Afganistanu, ktorí majú aj britské občianstvo, oslobodil spod obžaloby. Najvyšší súd však oslobodzujúci rozsudok zrušil a prípad sa dostal späť na ŠTS. Podľa obžaloby mala dvojica od augusta 2018 viackrát pricestovať na Slovensko, získavať bližšie informácie o poškodenej a pripravovať jej vraždu. Motívom mala byť reakcia na zneuctenie rodiny a islamu. Poškodená sa totiž rozhodla odísť zo spoločnej domácnosti do Rakúska a na Slovensko, kde sa zosobášila s mužom židovského vierovyznania, konvertovala z islamu na inú vieru a produkovala filmy s pornografickým obsahom. Obaja muži vinu v minulosti odmietli.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP