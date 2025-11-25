Afganec mal pripravovať vraždu dcéry, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd SR
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) odsúdil v závere mája 2025 Afganca Mohammeda G. P. za prípravu vraždy jeho dcéry na osemročný trest väzenia.
Keďže sa procesné strany proti rozsudku odvolali, rozhodovať bude ešte Najvyšší súd (NS) SR. „Predmetná vec bola NS SR doručená 6. novembra 2025, termín rozhodnutia zatiaľ nebol určený,“ uviedla pre TASR hovorkyňa odvolacieho súdu Alexandra Važanová.
Zatiaľ neprávoplatne odsúdil prvostupňový súd na osemročný trest väzenia okrem Mohammeda G. P. aj jeho bratranca Daryu K. S. „Senát ŠTS dňa 27. mája 2025 uznal oboch obžalovaných za vinných z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného formou spolupáchateľstva v štádiu prípravy a uložil im trest odňatia slobody vo výmere osem rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia, ako aj trest prepadnutia veci,“ uviedla pre TASR Mária Horáková zo ŠTS.
Súdny proces sa začal na ŠTS v marci 2022. Súd pôvodne dvojicu mužov z Afganistanu, ktorí majú aj britské občianstvo, oslobodil spod obžaloby. Najvyšší súd však oslobodzujúci rozsudok zrušil a prípad sa dostal späť na ŠTS. Podľa obžaloby mala dvojica od augusta 2018 viackrát pricestovať na Slovensko, získavať bližšie informácie o poškodenej a pripravovať jej vraždu. Motívom mala byť reakcia na zneuctenie rodiny a islamu. Poškodená sa totiž rozhodla odísť zo spoločnej domácnosti do Rakúska a na Slovensko, kde sa zosobášila s mužom židovského vierovyznania, konvertovala z islamu na inú vieru a produkovala filmy s pornografickým obsahom. Obaja muži vinu v minulosti odmietli.
Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO
Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.
Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania
Podľa Gašpara sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov.
Slovenský parlament navštívi Tomio Okamura
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura má na budúci týždeň navštíviť Národnú radu SR.
Smer chce garanciu 79-tky pri zmene šéfa výboru pre európske záležitosti
Poslanci Národnej rady SR za koaličný Smer-SD podporia na 43. schôdzi všetky návrhy z dielne vlády.