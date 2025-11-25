Smer chce garanciu 79-tky pri zmene šéfa výboru pre európske záležitosti
Poslanci Národnej rady (NR) SR za koaličný Smer-SD podporia na 43. schôdzi všetky návrhy z dielne vlády.
Avizujú, že budú aj za návrh na výmenu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti, ak bude mať vládna koalícia po zmene naďalej podporu 79 poslancov. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera na utorkovej tlačovej konferencii.
„Hlas-SD nás informoval, že na schôdzi predloží návrh na personálnu zmenu na predsedu výboru pre európske záležitosti s tým, že Jána Ferenčáka by mal nahradiť Peter Kmec. Postoj nášho poslaneckého klubu je, že rešpektujeme, že v zmysle koaličnej zmluvy tento post prináleží strane Hlas-SD, ale apelujeme, aj verejne, na kolegov z Hlasu na zodpovednosť. (...) Naša podpora je podmienená tým, že bude garantovaných 79 vládnych poslancov,“ poznamenal.
Richter deklaroval, že poslanci Smeru podporia návrhy z dielne vládneho kabinetu. Chce, aby na nich koalícia mala jednotný postup. Upozornil na to, že o niektorých návrhoch sa v koalícii ešte rokuje. Ide podľa neho najmä o novelu zákona o hazarde, ktorú vetoval prezident SR Peter Pellegrini. „SNS ešte rokuje s ministrom ako predkladateľom o možnej podpore. Je tam ešte istý časový priestor, pokiaľ príde tento zákon na stôl. Myslím si, že u ostatných zákonov, ktoré prešli vládou, by nikde nemal byť problém,“ doplnil.
Prioritou tejto schôdze budú podľa jeho slov body, ktoré sa majú riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Poukázal na to, že ich je relatívne dosť. Avizoval, že niekoľko ich má ešte pribudnúť. Vyjadril sa aj k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom aj celému kabinetu. Pripomenul, že ak by sa k nim parlament dostal, rokovalo by sa o nich v zlúčenej rozprave. „Vidíme tam však isté časové riziko,“ podotkol.
Nevie, či sa poslanci na tejto schôdzi budú venovať vetovanému zákonu o tzv. covidových amnestiách. Zároveň poukázal na to, že od priebehu schôdze bude závisieť to, či sa stihne diskutovať o výročných správach. Richter si takisto nemyslí, že vo štvrtok (27. 11.) sa uskutoční plánované vystúpenie predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana v pléne. Vyjadril sa aj k novele zákona o mediálnych službách, s ktorou na túto schôdzu prišla koaličná SNS. Mieni, že návrh je potrebný, no v aktuálnej podobe nevykonateľný. Informoval, že pri hlasovaní, či má prejsť do druhého čítania, ho podporia. Avizoval, že následne sa predloží pozmeňujúci návrh.
Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO
Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.
Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania
Podľa Gašpara sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov.
Slovenský parlament navštívi Tomio Okamura
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura má na budúci týždeň navštíviť Národnú radu SR.
Afganec mal pripravovať vraždu dcéry, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd SR
Špecializovaný trestný súd odsúdil v závere mája 2025 Afganca Mohammeda G. P. za prípravu vraždy jeho dcéry na osemročný trest väzenia.