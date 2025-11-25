SHMÚ vydal výstrahu pre severné časti Slovenska
Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského kraja.
Doobeda môže severné časti Slovenska potrápiť vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 12.00 h.
Výstraha pred vetrom na horách platí pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Takisto pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
Foto: shmu.sk
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ varujú meteorológovia.
Neziskové organizácie kritizujú návrh zákona na zrušenie ÚOO
Neziskové mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Via Iuris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.
Gašpar: ÚOO sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania
Podľa Gašpara sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov.
Slovenský parlament navštívi Tomio Okamura
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura má na budúci týždeň navštíviť Národnú radu SR.
Afganec mal pripravovať vraždu dcéry, prípadom sa bude zaoberať Najvyšší súd SR
Špecializovaný trestný súd odsúdil v závere mája 2025 Afganca Mohammeda G. P. za prípravu vraždy jeho dcéry na osemročný trest väzenia.
Smer chce garanciu 79-tky pri zmene šéfa výboru pre európske záležitosti
Poslanci Národnej rady SR za koaličný Smer-SD podporia na 43. schôdzi všetky návrhy z dielne vlády.