  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Pavel: Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby, bezpečnostná situácia sa zhoršuje

  • DNES - 11:13
  • Praha
Pavel: Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby, bezpečnostná situácia sa zhoršuje

Bezpečnostná situácia v Európe a vo svete sa podľa českého prezidenta nezlepšuje, ale je horšia než pred rokom.

Zdôraznil, že česká spoločnosť súčasné bezpečnostné hrozby nevníma dostatočne naliehavo a od toho sa odvíja aj vôľa politikov konať. Kritizoval návrh programového vyhlásenia vznikajúcej vlády, v ktorom podľa jeho slov chýba akákoľvek zmienka o Rusku ako hrozbe či o vôli ČR napĺňať záväzky NATO. Povedal to v utorok na veliteľskom zhromaždení českej armády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu podľa neho dokazuje aj takmer štyri roky trvajúca vojna na Ukrajine. Ak sa náhodou rysujú nejaké vyhliadky na jej ukončenie, nie je to podľa Pavla v prospech napadnutej krajiny, ale skôr smerujú k ťažkému kompromisu, ktorý bude mať pravdepodobne veľmi zásadné bezpečnostné dôsledky pre celú Európu.

Kritizoval, že Česko nie je schopné reagovať na tempo, akým sa mení situácia nielen na Ukrajine, ale aj vo svete. „A to sa nutne musí zmeniť, ak chceme byť relevantnými hráčmi vo svojej vlastnej bezpečnosti,“ podotkol. Istoty, ktoré ešte nedávno platili, sú podľa neho dnes už buď spochybnené alebo sa o nich začína pochybovať.

Pocit urgencie a vnímania hrozieb chýba. A od toho sa všetko odvíja – nielen vôľa občanov podporovať výdavky na obranu, ale aj vôľa politikov konať. Keď sa pozrieme na vznikajúcu vládu, v jej návrhu na programové vyhlásenie nie je ani zmienka o Rusku ako hrozbe, spojeneckej zodpovednosti a našej vôli napĺňať spojenecké záväzky,“ podotkol Pavel.

Dodal, že každá zmena vedenia, a teda aj vlády, je príležitosťou k zmenám. V tomto prípade si nie je istý, že takéto podmienky sú vhodne nastavené. „Našťastie sa v ňom neobjavilo, že by sme mali uvažovať o referende o vystúpení z EÚ a či NATO, ale nikde sa tam neobjavilo ani to, že našu bezpečnosť zaisťujeme predovšetkým systémom kolektívnej bezpečnosti,“ zdôraznil český prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Väčšina Nemcov odmieta vedúcu vojenskú úlohu svojej krajiny v Európe

Väčšina Nemcov odmieta vedúcu vojenskú úlohu svojej krajiny v Európe

DNES - 11:15Zahraničné

Väčšina Nemcov nesúhlasí, aby ich krajina zaujala pozíciu hlavnej vojenskej veľmoci v Európe. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Forsa pre Körberovu nadáciu.

Súdny dvor EÚ: Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v Únii

Súdny dvor EÚ: Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v Únii

DNES - 11:10Zahraničné

Členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol Súdny dvor Európskej únie.

Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na aktuálne rokovania o mieri

Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na aktuálne rokovania o mieri

DNES - 10:11Zahraničné

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok odsúdil ruské nočné útoky na hlavné mesto Kyjev, pri ktorých zahynulo najmenej šesť ľudí.

Zomrela známa česká herečka, predstaviteľka filmovej Zlatovlásky

Zomrela známa česká herečka, predstaviteľka filmovej Zlatovlásky

DNES - 10:02Zahraničné

Herečku si diváci pamätajú najmä ako Zlatovlásku z rovnomenného filmu. Aktívna bola aj v dabingu.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP