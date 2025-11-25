Lagardová: Európa musí pri implementácii umelej inteligencie konať rýchlejšie
- DNES - 10:12
- Bratislava
Európa musí pri implementácii umelej inteligencie (AI) konať rýchlejšie. AI sa môže stať generálnou technológiou, ktorá zrýchli produktivitu ešte rýchlejšie než elektrina či osobné počítače.
Uviedla to prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová vo svojom pondelkovom (24. 11.) príhovore na high-level samite o AI na BratislavAI Forum na Bratislavskom hrade. V pondelok navštívila aj Národnú banku Slovenska (NBS). TASR o tom informovali z odboru komunikácie NBS.
Lagardová upozornila, že Európa si nemôže dovoliť premeškať ďalšiu digitálnu vlnu. Rýchla implementácia AI do ekonomiky a budovanie vlastnej digitálnej infraštruktúry vrátane dátových centier má byť podľa nej prioritou. Ak však staré problémy - fragmentované kapitálové trhy či vysoké ceny energií - ostanú nevyriešené, rozširovanie AI sa podľa prezidentky ECB spomalí.
Guvernér NBS Peter Kažimír zdôraznil, že riziko AI nespočíva v tom, že by nepriniesla rast, ale v tom, že z neho bude profitovať príliš úzka skupina ľudí. „Našou naliehavou úlohou je masívne investovať do zručností a vzdelávania už dnes, aby sa táto revolúcia stala cestou k spoločnej, inkluzívnej prosperite - a nie prosperite len pre zopár vyvolených,“ apeloval.
Z odboru komunikácie NBS ďalej priblížili, že témami rozhovorov s členmi bankovej rady, expertmi NBS, bolo fungovanie menšej centrálnej banky v eurosystéme, ale aj to, ako NBS pracuje s finančnou gramotnosťou a inklúziou v čase rýchlych inovácií a nástupu AI. „Témy finančnej gramotnosti - najmä pre najzraniteľnejšie skupiny - dnes predstavujú základ pre zdravé fungovanie celého finančného sektora. Bez nich sa zvyšuje riziko nerovností aj zraniteľnosti spotrebiteľov, čo napokon ovplyvňuje stabilitu systému ako celku,“ dodali.
BratislavAI Forum organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Do Bratislavy prináša lídrov OSN, OECD, UNESCO, vlády, technologické firmy aj akademickú obec. NBS je partnerom podujatia.
