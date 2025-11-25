Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na aktuálne rokovania o mieri
- DNES - 10:11
- Kyjev
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok odsúdil ruské nočné útoky na hlavné mesto Kyjev, pri ktorých zahynulo najmenej šesť ľudí.
Ide podľa neho o „teroristickú odpoveď“ Ruska na diplomatické snahy USA o ukončenie konfliktu. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje TASR.
Ruský prezident Vladimir „Putin poskytol svoju teroristickú odpoveď na mierové návrhy Spojených štátova a prezidenta (Donalda) Trumpa. Strieľaním rakiet a vypúšťaním dronov proti Ukrajine,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie.
Sybiha upozornil, že cieľom ruských útokov nebolo iba hlavné mesto ale aj objekty v Černihivskej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti. Zasiahnutá podľa neho bola civilná energetická infraštruktúra, čo narušilo dodávky elektriny, vody a tepla.
„Ukrajina je oddaná mierovému úsiliu a zdôrazňujeme, že je potrebné použiť všetky dostupné nástroje, aby sme agresora prinútili ukončiť vojnu,“ deklaroval Sybiha. „Tlak na Rusko, ako aj sila a jednota transatlantických spojencov sú naďalej rozhodujúce pre ukončenie tejto vojny,“ dodal.
