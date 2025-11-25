  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na aktuálne rokovania o mieri

  • DNES - 10:11
  • Kyjev
Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na aktuálne rokovania o mieri

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok odsúdil ruské nočné útoky na hlavné mesto Kyjev, pri ktorých zahynulo najmenej šesť ľudí.

Ide podľa neho o „teroristickú odpoveď“ Ruska na diplomatické snahy USA o ukončenie konfliktu. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje TASR.

Ruský prezident Vladimir „Putin poskytol svoju teroristickú odpoveď na mierové návrhy Spojených štátova a prezidenta (Donalda) Trumpa. Strieľaním rakiet a vypúšťaním dronov proti Ukrajine,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie.

Sybiha upozornil, že cieľom ruských útokov nebolo iba hlavné mesto ale aj objekty v Černihivskej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti. Zasiahnutá podľa neho bola civilná energetická infraštruktúra, čo narušilo dodávky elektriny, vody a tepla.

Ukrajina je oddaná mierovému úsiliu a zdôrazňujeme, že je potrebné použiť všetky dostupné nástroje, aby sme agresora prinútili ukončiť vojnu,“ deklaroval Sybiha. „Tlak na Rusko, ako aj sila a jednota transatlantických spojencov sú naďalej rozhodujúce pre ukončenie tejto vojny,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Väčšina Nemcov odmieta vedúcu vojenskú úlohu svojej krajiny v Európe

Väčšina Nemcov odmieta vedúcu vojenskú úlohu svojej krajiny v Európe

DNES - 11:15Zahraničné

Väčšina Nemcov nesúhlasí, aby ich krajina zaujala pozíciu hlavnej vojenskej veľmoci v Európe. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Forsa pre Körberovu nadáciu.

Pavel: Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby, bezpečnostná situácia sa zhoršuje

Pavel: Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby, bezpečnostná situácia sa zhoršuje

DNES - 11:13Zahraničné

Bezpečnostná situácia v Európe a vo svete sa podľa českého prezidenta nezlepšuje, ale je horšia než pred rokom.

Súdny dvor EÚ: Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v Únii

Súdny dvor EÚ: Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v Únii

DNES - 11:10Zahraničné

Členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol Súdny dvor Európskej únie.

Zomrela známa česká herečka, predstaviteľka filmovej Zlatovlásky

Zomrela známa česká herečka, predstaviteľka filmovej Zlatovlásky

DNES - 10:02Zahraničné

Herečku si diváci pamätajú najmä ako Zlatovlásku z rovnomenného filmu. Aktívna bola aj v dabingu.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP