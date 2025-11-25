Blanár: Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou je aj symbolom úcty a dôvery
Dokument bol podpísaný 24. novembra 2000 vo Vatikáne.
Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou tvorí nielen právny rámec konštruktívnych a stabilných vzťahov medzi Slovenskom a katolíckou cirkvou, ale je symbolom vzájomnej úcty a dôvery. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 25. výročia dokumentu, ktorý bol podpísaný 24. novembra 2000 vo Vatikáne.
„Svätá stolica je pre nás dôležitým partnerom v duchovnej, no zároveň v medzinárodnopolitickej rovine. Spájajú nás silné hodnoty solidarity, mieru, vzájomného dialógu, rešpektu a predovšetkým nás už celé generácie spája dedičstvo viery,“ povedal Blanár.
Partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou formované základnou zmluvou intenzívne rozvíja aktivity vo verejnom, kultúrnom aj duchovnom živote. Podľa Blanára je dôkazom vzájomného záujmu pokračovať v politickom a ľudskom dialógu, ktorý nadväzuje na viac než tisícročný odkaz slovanských vierozvestov svätého Cyrila a Metoda. „Solúnski bratia kodifikovali a presadili staroslovienčinu uznanú Svätou stolicou ako štvrtý oficiálny liturgický jazyk popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Posvätená bola vtedajším pápežom Hadriánom II. práve v Bazilike Panny Márie Väčšej, kde je dodnes umiestnená pamätná tabuľa aj v slovenskom jazyku,“ doplnil Blanár, ktorý tento míľnik označil za neoddeliteľné historické, duchovné a diplomatické prepojenie so Svätou stolicou.
Výročie podpisu základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou pripomenula v pondelok (24. 11.) v rímskom Kostole Ježiša a Márie slávnostná svätá omša, ktorú celebroval sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paul Richard Gallagher. Slovensko zastupoval veľvyslanec SR vo Vatikáne Juraj Priputen.
