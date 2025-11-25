  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Zomrela známa česká herečka, predstaviteľka filmovej Zlatovlásky

  • DNES - 10:02
  • Praha
Zomrela známa česká herečka, predstaviteľka filmovej Zlatovlásky

Herečku si diváci pamätajú najmä ako Zlatovlásku z rovnomenného filmu. Aktívna bola aj v dabingu.

Vo veku 78 rokov v pondelok zomrela česká herečka a dabérka Jorga Kotrbová známa napríklad ako Zlatovláska z rovnomenného filmu Vlasty Janečkovej z roku 1973. Oznámila to v utorok česká herecká asociácia, píše TASR podľa správ serverov Novinky.cz a Blesk.

S hlbokým zármutkom v mene rodiny oznamujeme, že nás včera 24. novembra 2025 navždy opustila významná filmová a divadelná herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ oznámila herecká asociácia vo vyhlásení.

Pôsobila v pražskom Realistickom divadle a v Divadle na zábradlí. Od 14 rokov účinkovala vo filme, kde vždy zaujala svojim výrazným ženským typom. Mnoho divákov si ju dnes pamätá z rozprávky Zlatovláska alebo z jej prvej veľkej roly vo filme Trápenie,“ pokračuje asociácia.

Jorga Kotrbová vo filme Zlatovláska

Poznali sme ju nielen z filmového plátna, ale tiež vďaka dabingu. Jej hlas sprevádzal generácie divákov. Právom v roku 2021 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu. Lúčime sa s kolegyňou, ktorá zanechala stopu v českej kultúre i v pamäti divákov. Ďakujeme za prácu, ktorou obohatila našu hereckú komunitu. Úprimnú sústrasť rodine a blízkym,“ uvádza vyhlásenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Väčšina Nemcov odmieta vedúcu vojenskú úlohu svojej krajiny v Európe

Väčšina Nemcov odmieta vedúcu vojenskú úlohu svojej krajiny v Európe

DNES - 11:15Zahraničné

Väčšina Nemcov nesúhlasí, aby ich krajina zaujala pozíciu hlavnej vojenskej veľmoci v Európe. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Forsa pre Körberovu nadáciu.

Pavel: Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby, bezpečnostná situácia sa zhoršuje

Pavel: Spoločnosť dostatočne nevníma hrozby, bezpečnostná situácia sa zhoršuje

DNES - 11:13Zahraničné

Bezpečnostná situácia v Európe a vo svete sa podľa českého prezidenta nezlepšuje, ale je horšia než pred rokom.

Súdny dvor EÚ: Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v Únii

Súdny dvor EÚ: Štáty EÚ musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v Únii

DNES - 11:10Zahraničné

Členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol Súdny dvor Európskej únie.

Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na aktuálne rokovania o mieri

Sybiha: Útoky na Kyjev sú teroristickou odpoveďou na aktuálne rokovania o mieri

DNES - 10:11Zahraničné

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok odsúdil ruské nočné útoky na hlavné mesto Kyjev, pri ktorých zahynulo najmenej šesť ľudí.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP