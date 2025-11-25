Hľadaný Slovák sa pred políciou skrýval v pohovke
- DNES - 9:26
- Varšava
Polícia muža rýchlo odhalila a zadržala.
Poľskí policajti zadržali 42-ročného občana Slovenska, po ktorom bolo vyhlásené pátranie na základe európskeho zatykača. Muž sa skrýval v jednom z bytov vo Varšave, kde sa ho kriminalisti pokúšali zadržať na základe informácie o jeho možnom úkryte. Na základe informácií polície o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Muž výzvy na otvorenie dverí ignoroval a preto policajti privolali hasičov, ktorí umožnili vstup do bytu cez balkón. Hľadaný sa pokúsil ukryť v pohovke, no bol rýchlo objavený a zadržaný.
Podľa poľskej polície bol Slovák stíhaný na základe príkazov vydaných viacerými prokuratúrami v súvislosti s podozreniami z hospodárskej a finančnej trestnej činnosti. Po zadržaní ho previezli na policajnú stanicu a umiestnili do cely predbežného zadržania. Nasledujúci deň bol predvedený pred súd, ktorý rozhodol o jeho sedemdňovej väzbe. Po uplynutí tejto lehoty má byť muž odovzdaný slovenským justičným orgánom v rámci konania o európskom zatykači.
Macron: Chceme mier, ale nie kapituláciu Ukrajiny
Plán Spojených štátov na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou obsahuje časti hodné diskusie, uviedol v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Rumunský vzdušný priestor narušili drony, armáda nasadila stíhačky
Dva drony narušili vzdušný priestor Rumunska v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou.
Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve
Rusko v utorok skoro ráno zaútočilo dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo obytné budovy, pričom vypukol požiar, uviedli tamojší predstavitelia.
Biely dom: USA neuprednostňujú záujmy Ruska pred tými ukrajinskými
Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine.