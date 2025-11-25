  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Macron: Chceme mier, ale nie kapituláciu Ukrajiny

  • DNES - 9:22
  • Paríž
Macron: Chceme mier, ale nie kapituláciu Ukrajiny

Plán Spojených štátov na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou obsahuje časti hodné diskusie, uviedol v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Varoval však pred „kapituláciou“ Kyjeva a hrozbou pre Európu zo strany Ruska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Chceme mier. Ale nie mier, ktorý je v podstate kapituláciou, ktorý Ukrajinu stavia do bezvýchodiskovej situácie a dáva Rusku úplnú voľnosť pokračovať ďalej,“ poznamenal francúzsky prezident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. Americký mierový plán označil za krok „správnym smerom“ s časťami, ktoré ešte treba „prediskutovať, vyjednať a zlepšiť“.

Macron zdôraznil, že Francúzsko nesmie prejaviť „slabosť“ tvárou v tvár hrozbe z Ruska. Moskva podľa neho zaujíma oveľa agresívnejší postoj ako v predošlých rokoch. „Mýlili by sme sa, keby sme pred touto hrozbou ukazovali slabosť. Ak sa chceme chrániť, my Francúzi, čo je moja jediná starosť, musíme ukázať, že nie sme slabí voči moci, ktorá nás najviac ohrozuje,“ poznamenal.

Prezident podľa agentúry TASS vyjadril obavy, že Francúzsko a ďalšie krajiny Európskej únie sa nachádzajú v dosahu ruských balistických rakiet. Rusko „vyrába ponorky, rakety a tanky (...), aby ich nasadilo na ukrajinskom fronte a prípadne aby nás zajtra zastrašilo, ak prejavíme slabosť, keďže disponuje celým spektrom zbraní. A my sa nachádzame v dosahu týchto systémov“, dodal Macron.

Pôvodný 28-bodový návrh amerického mierového plánu považovali Kyjev a jeho európski spojenci za zoznam želaní Kremľa. Navrhované časti, ktoré prenikli do médií, okrem iného predpokladali, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a nikdy nevstúpi do NATO.

Denník Financial Times v pondelok informoval, že plán bol počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí a člen delegácie Serhij Kyslycia uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body (vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA) vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hľadaný Slovák sa pred políciou skrýval v pohovke

Hľadaný Slovák sa pred políciou skrýval v pohovke

DNES - 9:26Zahraničné

Polícia muža rýchlo odhalila a zadržala.

Rumunský vzdušný priestor narušili drony, armáda nasadila stíhačky

Rumunský vzdušný priestor narušili drony, armáda nasadila stíhačky

DNES - 9:08Zahraničné

Dva drony narušili vzdušný priestor Rumunska v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou.

Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve

Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve

DNES - 6:21Zahraničné

Rusko v utorok skoro ráno zaútočilo dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo obytné budovy, pričom vypukol požiar, uviedli tamojší predstavitelia.

Biely dom: USA neuprednostňujú záujmy Ruska pred tými ukrajinskými

Biely dom: USA neuprednostňujú záujmy Ruska pred tými ukrajinskými

DNES - 6:17Zahraničné

Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP