Macron: Chceme mier, ale nie kapituláciu Ukrajiny
- DNES - 9:22
- Paríž
Plán Spojených štátov na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou obsahuje časti hodné diskusie, uviedol v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Varoval však pred „kapituláciou“ Kyjeva a hrozbou pre Európu zo strany Ruska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Chceme mier. Ale nie mier, ktorý je v podstate kapituláciou, ktorý Ukrajinu stavia do bezvýchodiskovej situácie a dáva Rusku úplnú voľnosť pokračovať ďalej,“ poznamenal francúzsky prezident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. Americký mierový plán označil za krok „správnym smerom“ s časťami, ktoré ešte treba „prediskutovať, vyjednať a zlepšiť“.
Macron zdôraznil, že Francúzsko nesmie prejaviť „slabosť“ tvárou v tvár hrozbe z Ruska. Moskva podľa neho zaujíma oveľa agresívnejší postoj ako v predošlých rokoch. „Mýlili by sme sa, keby sme pred touto hrozbou ukazovali slabosť. Ak sa chceme chrániť, my Francúzi, čo je moja jediná starosť, musíme ukázať, že nie sme slabí voči moci, ktorá nás najviac ohrozuje,“ poznamenal.
Prezident podľa agentúry TASS vyjadril obavy, že Francúzsko a ďalšie krajiny Európskej únie sa nachádzajú v dosahu ruských balistických rakiet. Rusko „vyrába ponorky, rakety a tanky (...), aby ich nasadilo na ukrajinskom fronte a prípadne aby nás zajtra zastrašilo, ak prejavíme slabosť, keďže disponuje celým spektrom zbraní. A my sa nachádzame v dosahu týchto systémov“, dodal Macron.
Pôvodný 28-bodový návrh amerického mierového plánu považovali Kyjev a jeho európski spojenci za zoznam želaní Kremľa. Navrhované časti, ktoré prenikli do médií, okrem iného predpokladali, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a nikdy nevstúpi do NATO.
Denník Financial Times v pondelok informoval, že plán bol počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí a člen delegácie Serhij Kyslycia uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body (vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA) vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.
Hľadaný Slovák sa pred políciou skrýval v pohovke
Polícia muža rýchlo odhalila a zadržala.
Rumunský vzdušný priestor narušili drony, armáda nasadila stíhačky
Dva drony narušili vzdušný priestor Rumunska v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou.
Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve
Rusko v utorok skoro ráno zaútočilo dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo obytné budovy, pričom vypukol požiar, uviedli tamojší predstavitelia.
Biely dom: USA neuprednostňujú záujmy Ruska pred tými ukrajinskými
Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine.