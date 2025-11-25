Cestári obmedzujú horské priechody, tadiaľto kamióny neprejdú
Horské priechody (HP) Čertovica - cesta I/72, Šturec - cesta I/14, Donovaly - cesta I/59 a Príslop - cesta I/78 sú v utorok pre kamióny uzavreté. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Pre kamióny sú uzavreté aj HP Vernár a Dobšiná, rovnako aj úsek cesty I/67 odbočka Dedinky Ostrá Skala.
Pre padajúce stromy je uzavretá aj cesta III/2442 Zvolen-Kráľová až do odvolania. Na cestách prvej triedy v okrese Kežmarok sa môžu vyskytovať na vozovke snehové jazyky.
SSC upozorňuje aj na zníženú viditeľnosť s dohľadnosťou 100 metrov z dôvodu silného dažďa, obmedzujúcou vodičov v oblastiach Nitra, Lozorno, Závod a Vlčkovce.
„Pozor na vrstvu zľadovateného snehu na cestách v oblasti Spišská Stará Ves, Hágy a Červený Kláštor. Na zľadovatený sneh na vozovke pozor tiež v okolí Banskej Štiavnice,“ varujú cestári.
Vodiči zároveň upozorňujú v Bratislave na kolóny. Na diaľnici D2 pred Tunelom Sitina smerom zo Stupavy hlásia 50-minútové zdržanie. Na D2 pred Mostom Lanfranconi smerom z Maďarska si v kolóne postoja 15 minút.
