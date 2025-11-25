  • Články
Rumunský vzdušný priestor narušili drony, armáda nasadila stíhačky

  • DNES - 9:08
  • Bukurešť
Rumunský vzdušný priestor narušili drony, armáda nasadila stíhačky

Dva drony narušili vzdušný priestor Rumunska v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou.

Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že vyslalo do vzduchu dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a neskôr dve rumunské F-16 po tom, čo dva drony narušili vzdušný priestor Rumunska v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy rumunského ministerstva obrany a agentúry Reuters.

Rezort uviedol, že v utorok ráno okolo 06.28 h nasadil dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon z leteckej základne Mihail Kogalniceanu po tom, čo detekovali dva drony smerujúce do rumunského vzdušného priestoru. „Cieľ prekročil národný vzdušný priestor zo smeru od mesta Vylkove (Ukrajina) do oblasti Chilia Veche v župe Tulcea,“ uviedlo ministerstvo. Armáda neskôr nasadila aj dve vlastné stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon.

Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon sú v Rumunsku nasadené v rámci misie na ochranu vzdušného priestoru. Podobný incident sa stal už aj v stredu 19. novembra. Bukurešť vtedy vyslala rovnako štyri lietadlá po tom, čo dron prilietajúci z Ukrajiny narušil rumunský vzdušný priestor.

Zdroj: Info.sk, TASR
