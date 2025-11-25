V utorok platia výstrahy prvého aj druhého stupňa
Meteorológovia vydali na utorok niekoľko výstrah prvého a druhého stupňa.
V utorok možno v niektorých častiach Slovenska očakávať dážď, poľadovicu a hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine okresov Trnavského kraja a v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.
Meteorológovia tiež upozorňujú na poľadovicu v celom Prešovskom a Žilinskom kraji. Rovnako vo väčšine okresov Košického kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Považská Bystrica. Výstraha prvého stupňa tam platí do 9.00 h.
V niektorých častiach Slovenska má celý deň pršať. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí až do stredy (26. 11.) v okresoch Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Takisto platí vo väčšine okresov Banskobystrického kraja s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno, v ktorých do stredy platí výstraha druhého stupňa. Tá platí aj v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Hydrológovia zároveň varujú pred povodňami. Ide o okresy Prievidza a Zlaté Moravce. V Prievidzi platí výstraha prvého stupňa predbežne od 17.00 h až do štvrtka (27. 11.). Pre Zlaté Moravce vydali výstrahu druhého stupňa takisto od 17.00 h až do štvrtka.
Cestári obmedzujú horské priechody, tadiaľto kamióny neprejdú
Horské priechody Čertovica - cesta I/72, Šturec - cesta I/14, Donovaly - cesta I/59 a Príslop - cesta I/78 sú v utorok pre kamióny uzavreté.
Polícia zasahuje od skorých ranných hodín, ide o akciu Baník
Akcia je zameraná na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti.
Pozor na tomto horskom priechode, hrozí riziko padania stromov
Horský priechod Soroška je zjazdný v oboch smeroch. V dôsledku počasia však pretrváva vysoké riziko polámania a padania stromov.
Horský priechod Čertovica uzavreli, cez Donovaly a Šturec neprejdú kamióny
Horský priechod Čertovica uzavreli pre všetky vozidlá.