V utorok platia výstrahy prvého aj druhého stupňa

Meteorológovia vydali na utorok niekoľko výstrah prvého a druhého stupňa.

V utorok možno v niektorých častiach Slovenska očakávať dážď, poľadovicu a hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine okresov Trnavského kraja a v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

Meteorológovia tiež upozorňujú na poľadovicu v celom Prešovskom a Žilinskom kraji. Rovnako vo väčšine okresov Košického kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Považská Bystrica. Výstraha prvého stupňa tam platí do 9.00 h.

V niektorých častiach Slovenska má celý deň pršať. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí až do stredy (26. 11.) v okresoch Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Takisto platí vo väčšine okresov Banskobystrického kraja s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno, v ktorých do stredy platí výstraha druhého stupňa. Tá platí aj v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Hydrológovia zároveň varujú pred povodňami. Ide o okresy Prievidza a Zlaté Moravce. V Prievidzi platí výstraha prvého stupňa predbežne od 17.00 h až do štvrtka (27. 11.). Pre Zlaté Moravce vydali výstrahu druhého stupňa takisto od 17.00 h až do štvrtka.

Zdroj: Info.sk, TASR
