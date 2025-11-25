  • Články
Utorok, 25.11.2025
Bratislava

Polícia zasahuje od skorých ranných hodín, ide o akciu Baník

  • DNES - 9:04
  • Prievidza
Polícia zasahuje od skorých ranných hodín, ide o akciu Baník

Akcia je zameraná na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti.

Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) od utorňajších skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Baník. Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti. TASR o tom informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.

Aktuálne vykonávame domové prehliadky a prehliadky iných priestorov spojené s ďalšími procesnými úkonmi,“ uviedol Hájek.

Ďalšie informácie polícia podľa neho poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Cestári obmedzujú horské priechody, tadiaľto kamióny neprejdú

Cestári obmedzujú horské priechody, tadiaľto kamióny neprejdú

DNES - 9:20Domáce

Horské priechody Čertovica - cesta I/72, Šturec - cesta I/14, Donovaly - cesta I/59 a Príslop - cesta I/78 sú v utorok pre kamióny uzavreté.

V utorok platia výstrahy prvého aj druhého stupňa

V utorok platia výstrahy prvého aj druhého stupňa

DNES - 9:05Domáce

Meteorológovia vydali na utorok niekoľko výstrah prvého a druhého stupňa.

Pozor na tomto horskom priechode, hrozí riziko padania stromov

Pozor na tomto horskom priechode, hrozí riziko padania stromov

DNES - 8:21Domáce

Horský priechod Soroška je zjazdný v oboch smeroch. V dôsledku počasia však pretrváva vysoké riziko polámania a padania stromov.

Horský priechod Čertovica uzavreli, cez Donovaly a Šturec neprejdú kamióny

Horský priechod Čertovica uzavreli, cez Donovaly a Šturec neprejdú kamióny

VČERA - 20:47Domáce

Horský priechod Čertovica uzavreli pre všetky vozidlá.

