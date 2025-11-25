  • Články
Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve

  • DNES - 6:21
  • Kyjev
Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve

Rusko zaútočilo dronmi v utorok skoro ráno na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo najmenej dve obytné budovy, pričom vypukol i požiar, uviedli tamojší predstavitelia.

Pri útokoch zahynuli dve osoby a šesť utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Jednotky protivzdušnej obrany zasahovali v okolí ukrajinskej metropoly. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že po zásahu v štvrti Pečersk v centre mesta bola evakuovaná výšková budova. Kličko takisto informoval o prerušení dodávok elektriny a vody vo viacerých častiach mesta.

Na neoficiálnych kanáloch na sociálnych sieťach sa zverejnili fotografie zobrazujúce časť budovy v plameňoch. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že došlo aj k zásahu ďalšej výškovej obytnej budovy v štvrti na opačnom brehu rieky Dneper.

Podľa ukrajinského ministerstva energetiky prebiehal „rozsiahly kombinovaný útok nepriateľa na zariadenia energetickej infraštruktúry“, píše agentúra AFP. „Pracovníci energetiky začnú vyhodnocovať následky a vykonávať opravy a údržbu hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ doplnilo ministerstvo na Telegrame.

Ukrajinské letecké útoky si vyžiadali najmenej tri obete v ruskej Rostovskej oblasti, uviedol v utorok tamojší gubernátor Jurij Sľusar. „Dnešný útok nepriateľa spôsobil veľký smútok - v (meste) Taganrog zahynul jeden človek... lekári nedokázali zachrániť ani ďalších dvoch ľudí, ktorí podľahli zraneniam v nemocnici,“ napísal na Telegrame.

Gubernátor ruského Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev označil nočné bombardovanie za jeden z najintenzívnejších a najrozsiahlejších útokov Kyjeva.

Reuters pripomína, že v uplynulom období dochádza v dôsledku ruských útokov k opakovaným prerušeniam dodávok elektriny a tepla v niektorých častiach Ukrajiny. Kyjev tiež zintenzívnil dronové útoky hlboko v ruskom vnútrozemí a zameriava sa na ropné rafinérie, sklady a potrubia.

Zdroj: Info.sk, TASR
