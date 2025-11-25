Biely dom: USA neuprednostňujú záujmy Ruska pred tými ukrajinskými
- DNES - 6:17
- Washington
Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine.
Washington takisto oznámil, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Predstava, že Spojené štáty americké v tejto vojne nespolupracujú rovnako s oboma stranami, aby ju ukončili, je absolútne mylná,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Podľa jej slov Trump „dúfa a je optimistický“, že sa podarí dosiahnuť mierovú dohodu a že názorové rozdiely sa už zmenšili.
Agentúra Reuters uvádza, že hovorkyňa v relácii televízie Fox News však povedala, že Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. Medzi USA a Ukrajinou existuje len „pár bodov, v ktorých sa nezhodujú“, ozrejmila Leavittová.
Zdroje už skôr informovali agentúru Reuters, že Zelenskyj by mohol tento týždeň odcestovať do Spojených štátov, aby s Trumpom diskutoval o citlivých aspektoch plánu na ukončenie vojny.
Vo švajčiarskej Ženeve v nedeľu rokovala ukrajinská delegácia so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a inštitúcií EÚ a predstaviteľmi Spojených štátov o americkom mierovom pláne. Denník Financial Times v pondelok uviedol, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia, ktorý bol členom delegácie, uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body - vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA - vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.
Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve
Rusko zaútočilo dronmi v utorok skoro ráno na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo najmenej dve obytné budovy, pričom vypukol i požiar, uviedli tamojší predstavitelia.
USA v Ženeve tlačili na Ukrajinu, aby prijala návrh na ukončenie vojny
Predstavitelia Spojených štátov počas rokovaní v Ženeve tlačili na zástupcov Kyjeva, aby Ukrajina prijala americký návrh na ukončenie vojny s Ruskom.
Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA
Americký prezident Donald Trump v pondelok po telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na svojej platforme Truth Social oznámil, že prijal jeho pozvanie na návštevu Pekingu v apríli budúceho roka.
Putin: Mierový plán USA by v zásade mohol vytvoriť základ pre ukončenie vojny
Verzia amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine, s ktorou sa Rusko oboznámilo, by v zásade mohla tvoriť základ konečného mierového urovnania.