  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Biely dom: USA neuprednostňujú záujmy Ruska pred tými ukrajinskými

  • DNES - 6:17
  • Washington
Biely dom: USA neuprednostňujú záujmy Ruska pred tými ukrajinskými

Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine.

Washington takisto oznámil, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Predstava, že Spojené štáty americké v tejto vojne nespolupracujú rovnako s oboma stranami, aby ju ukončili, je absolútne mylná,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Podľa jej slov Trump „dúfa a je optimistický“, že sa podarí dosiahnuť mierovú dohodu a že názorové rozdiely sa už zmenšili.

Agentúra Reuters uvádza, že hovorkyňa v relácii televízie Fox News však povedala, že Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. Medzi USA a Ukrajinou existuje len „pár bodov, v ktorých sa nezhodujú“, ozrejmila Leavittová.

Zdroje už skôr informovali agentúru Reuters, že Zelenskyj by mohol tento týždeň odcestovať do Spojených štátov, aby s Trumpom diskutoval o citlivých aspektoch plánu na ukončenie vojny.

Vo švajčiarskej Ženeve v nedeľu rokovala ukrajinská delegácia so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a inštitúcií EÚ a predstaviteľmi Spojených štátov o americkom mierovom pláne. Denník Financial Times v pondelok uviedol, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia, ktorý bol členom delegácie, uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body - vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA - vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve

Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve

DNES - 6:21Zahraničné

Rusko zaútočilo dronmi v utorok skoro ráno na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo najmenej dve obytné budovy, pričom vypukol i požiar, uviedli tamojší predstavitelia.

USA v Ženeve tlačili na Ukrajinu, aby prijala návrh na ukončenie vojny

USA v Ženeve tlačili na Ukrajinu, aby prijala návrh na ukončenie vojny

VČERA - 22:14Zahraničné

Predstavitelia Spojených štátov počas rokovaní v Ženeve tlačili na zástupcov Kyjeva, aby Ukrajina prijala americký návrh na ukončenie vojny s Ruskom.

Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA

Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA

VČERA - 22:14Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok po telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na svojej platforme Truth Social oznámil, že prijal jeho pozvanie na návštevu Pekingu v apríli budúceho roka.

Putin: Mierový plán USA by v zásade mohol vytvoriť základ pre ukončenie vojny

Putin: Mierový plán USA by v zásade mohol vytvoriť základ pre ukončenie vojny

VČERA - 17:47Zahraničné

Verzia amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine, s ktorou sa Rusko oboznámilo, by v zásade mohla tvoriť základ konečného mierového urovnania.

Vosveteit.sk
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správyAKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývaťŽivot na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP