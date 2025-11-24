  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA

  • DNES - 22:14
  • Washington
Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA

Americký prezident Donald Trump v pondelok po telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na svojej platforme Truth Social oznámil, že prijal jeho pozvanie na návštevu Pekingu v apríli budúceho roka; čínsky líder zasa neskôr v tom istom roku navštívi Spojené štáty. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.

Trump označil telefonický rozhovor so Si Ťin-pchingom za „veľmi dobrý“. Uviedol, že diskutovali o rôznych témach vrátane vojny na Ukrajine, pašovaní tabliet obsahujúcich opioid fentanyl, sóji a ďalších poľnohospodárskych produktoch.

Uzavreli sme dobrú a veľmi dôležitú dohodu pre našich skvelých poľnohospodárov – a bude ešte lepšie,“ konštatoval Trump.

Vzťahy medzi USA a Čínou označil za „mimoriadne silné“. Ďalej uviedol, že pondelňajší telefonát nadviazal na jeho „veľmi úspešné stretnutie“ so Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei pred tromi týždňami.

Odvtedy došlo na oboch stranách k významnému pokroku, aby boli naše dohody aktuálne a precízne. Teraz sa môžeme sústrediť na celok,“ napísal šéf Bieleho domu. „Zhodli sme sa, že je dôležité, aby sme spolu často komunikovali, na čo sa teším,“ dodal.

2 12 hy zsl

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA v Ženeve tlačili na Ukrajinu, aby prijala návrh na ukončenie vojny

USA v Ženeve tlačili na Ukrajinu, aby prijala návrh na ukončenie vojny

DNES - 22:14Zahraničné

Predstavitelia Spojených štátov počas rokovaní v Ženeve tlačili na zástupcov Kyjeva, aby Ukrajina prijala americký návrh na ukončenie vojny s Ruskom.

Putin: Mierový plán USA by v zásade mohol vytvoriť základ pre ukončenie vojny

Putin: Mierový plán USA by v zásade mohol vytvoriť základ pre ukončenie vojny

DNES - 17:47Zahraničné

Verzia amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine, s ktorou sa Rusko oboznámilo, by v zásade mohla tvoriť základ konečného mierového urovnania.

Erdogan: Turecko je pripravené sprostredkovať kontakty medzi Ruskom a Ukrajinou

Erdogan: Turecko je pripravené sprostredkovať kontakty medzi Ruskom a Ukrajinou

DNES - 15:21Zahraničné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdgoan telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Tusk: Žiadna dohoda o Ukrajine nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska a celej Európy

Tusk: Žiadna dohoda o Ukrajine nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska a celej Európy

DNES - 13:57Zahraničné

Žiadna dohoda týkajúca sa vojny na Ukrajine nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska ani celej Európy, naopak, mala by ju posilniť.

Vosveteit.sk
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správyAKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývaťŽivot na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP