USA v Ženeve tlačili na Ukrajinu, aby prijala návrh na ukončenie vojny
- DNES - 22:14
- Kyjev
Predstavitelia Spojených štátov počas rokovaní v Ženeve tlačili na zástupcov Kyjeva, aby Ukrajina prijala americký návrh na ukončenie vojny s Ruskom.
Pre agentúru AFP to pod podmienkou zachovania anonymity povedal vysokopostavený predstaviteľ oboznámený s rokovaniami, informuje TASR. Zdroj tvrdí, že hoci sa tlak počas nedeľňajších rokovaní v Ženeve zmiernil, „celkový tlak“ pretrvával.
Vo švajčiarskej Ženeve v nedeľu rokovala ukrajinská delegácia so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a inštitúcií EÚ a predstaviteľmi Spojených štátov o americkom mierovom pláne.
Denník Financial Times v pondelok informoval, že Spojenými štátmi vypracovaný plán na ukončenie vojny na Ukrajine bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia, ktorý bol členom delegácie, uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body - vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA - vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.
Stanica Sky News informovala, že Trump sa v pondelok stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý zastupoval USA na rokovaniach v Ženeve. Šéf americkej diplomacie tieto rokovania v nedeľu označil za veľmi prínosné a uviedol, že to bol za „veľmi dlhú dobu“ najproduktívnejší deň. „Cítim sa veľmi optimisticky, že dokážeme niečo dosiahnuť,“ konštatoval Rubio.
Biely dom vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke uviedol, že nedeľňajšie rokovanie sa skončilo vzájomným porozumením, že išlo o významný krok vpred a že pokračujúca úzka koordinácia bude nevyhnutná, keďže strany pracujú na trvalom a komplexnom mieri.
Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA
Americký prezident Donald Trump v pondelok po telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na svojej platforme Truth Social oznámil, že prijal jeho pozvanie na návštevu Pekingu v apríli budúceho roka.
Putin: Mierový plán USA by v zásade mohol vytvoriť základ pre ukončenie vojny
Verzia amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine, s ktorou sa Rusko oboznámilo, by v zásade mohla tvoriť základ konečného mierového urovnania.
Erdogan: Turecko je pripravené sprostredkovať kontakty medzi Ruskom a Ukrajinou
Turecký prezident Recep Tayyip Erdgoan telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Tusk: Žiadna dohoda o Ukrajine nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska a celej Európy
Žiadna dohoda týkajúca sa vojny na Ukrajine nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska ani celej Európy, naopak, mala by ju posilniť.