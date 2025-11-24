  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

TEDi sťahuje z predaja nebezpečný produkt, obsahuje nitrozamíny

  • DNES - 21:10
  • Bratislava
TEDi sťahuje z predaja nebezpečný produkt, obsahuje nitrozamíny

Nitrozamíny sú karcinogénne a genotoxické látky.

Obchodný reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na stiahnutie nebezpečného produktu z predaja. Balenie farebných balónov obsahuje zvýšené hodnoty zdraviu škodlivých látok. TEDi o tom informuje na svojej stránke.

Ide o metalické balóny 40 ks vo viacerých farbách, číslo tovaru: 37042001301000000600. „Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty N-nitrozamínov. Tieto látky môžu byť nebezpečné pre zdravie, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ vysvetlila spoločnosť TEDi.

Foto: tedi.com

Nitrozamíny patria medzi silné karcinogény a môžu spôsobovať nádory najmä v pečeni, žalúdku, pažeráku, pankrease, močovom mechúre. V tele sa môžu premieňať na látky, ktoré poškodzujú DNA a dokážu priamo meniť genetický materiál buniek, čo prispieva k vzniku ďalších ochorení. Nitrozamíny môžu spôsobovať poškodenie pečeňových buniek a pri dlhodobom pôsobení cirhózu. Môžu tiež negatívne ovplyvňovať plodnosť, vývoj plodu a hormonálne procesy.

Metalické balóny boli na pobočkách TEDi v predaji od 10.12.2024 do 19.11.2025. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 6,00 Eur alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ dodáva TEDi.

Ďalší stiahnutý výrobok z TEDi

Reťazec TEDi aj v minulosti zverejnil viaceré výzvy na stiahnutie produktov z predaja. Minulý mesiac stiahol z predaja melamínový podnos z dôvodu zvýšeného obsahu formaldehydu.

V auguste reťazec upozornil na stiahnutie solárnej lampy v tvare ježka z trhu. Dôvodom boli zvýšené hodnoty olova a kadmia v spojoch. V júli stiahol z predaja detské stavebnice rôznych tvarov, ktoré sú nebezpečné pre malé deti.

Rovnako musel reťazec stiahnuť z predaja naberačku, v ktorej našli vysoké hodnoty primárnych aromatických amínov a drevený vláčik, ktorý obsahuje malé časti, ktoré môžu deti prehltnúť. Z rovnakého dôvodu stiahol z predaja aj penové puzzle.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil stiahnutie súpravy pohárov z predaja. Skúšky pohárov preukázali zvýšené hodnoty olova a kadmia.

V júni TEDi zverejnil výzvu na stiahnutie dámskych a detských ponožiek z predaja z dôvodu nesprávnych údajov na etikete. V máji reťazec stiahol z predaja naťahovaciu figúrku v tvare medveďa, ktorá obsahovala malé časti nebezpečné pre deti z dôvodu rizika udusenia.

V apríli stiahol z predaja čiernu naberačku z dôvodu nadlimitného obsahu primárnych aromatických amínov. Koncom februára stiahol z predaja girlandu v tvare čili papričiek z dôvodu rizika udusenia.

Začiatkom februára stiahol z trhu obracačku, naberačku na cestoviny a servírovaciu lyžicu z čierneho plastu. Dôvodom stiahnutia boli zvýšené hodnoty primárnych aromatických amínov v kuchynskom náradí.

V januári TEDi stiahol z predaja cestovný vankúš na krk, ktorý obsahoval vysoké hladiny zdraviu škodlivých látok. Vo vankúši boli zistené zvýšené hodnoty zmäkčovadiel bis-ftalátu (DEHP), dibutyl-ftalátu (DBP) a diisobutyl-ftalátu (DIBP).

Zdroj: Info.sk, tedi.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Ministri Migaľ a Drucker musia objasniť pochybné nákupy svojich rezortov

PS: Ministri Migaľ a Drucker musia objasniť pochybné nákupy svojich rezortov

DNES - 20:03Ekonomické

Pondelkové rokovanie Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti len potvrdilo pochybnosti o tom, ako vláda nakladá s verejnými peniazmi pri projekte nového Slovensko.sk.

PS: Väčšina peňazí z rezervy premiéra skončila v koaličných samosprávach

PS: Väčšina peňazí z rezervy premiéra skončila v koaličných samosprávach

DNES - 19:14Ekonomické

Z rezervy predsedu vlády SR do obcí tento rok smerovalo približne 640.000 eur, pričom väčšina z nich skončila v koaličných samosprávach.

Huliak chce k zákonu o hazarde rokovať s SNS, podľa Michelka SNS názor nemení

Huliak chce k zákonu o hazarde rokovať s SNS, podľa Michelka SNS názor nemení

DNES - 16:24Ekonomické

O podpore vetovanej novely zákona o hazardných hrách bude minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak rokovať s poslancami za SNS.

Sociálna poisťovňa spúšťa novú aplikáciu so všetkými informáciami o poistení či dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa novú aplikáciu so všetkými informáciami o poistení či dôchodku

DNES - 15:54Ekonomické

Sociálna poisťovňa spustila novú aplikáciu pre ľudí, jej vznikom sa mení prenos informácií poisťovne ku klientom.

Vosveteit.sk
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správyAKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývaťŽivot na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP