TEDi sťahuje z predaja nebezpečný produkt, obsahuje nitrozamíny
- DNES - 21:10
- Bratislava
Nitrozamíny sú karcinogénne a genotoxické látky.
Obchodný reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na stiahnutie nebezpečného produktu z predaja. Balenie farebných balónov obsahuje zvýšené hodnoty zdraviu škodlivých látok. TEDi o tom informuje na svojej stránke.
Ide o metalické balóny 40 ks vo viacerých farbách, číslo tovaru: 37042001301000000600. „Skúšky výrobkov preukázali zvýšené hodnoty N-nitrozamínov. Tieto látky môžu byť nebezpečné pre zdravie, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ vysvetlila spoločnosť TEDi.
Foto: tedi.com
Metalické balóny boli na pobočkách TEDi v predaji od 10.12.2024 do 19.11.2025. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 6,00 Eur alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ dodáva TEDi.
Ďalší stiahnutý výrobok z TEDi
Reťazec TEDi aj v minulosti zverejnil viaceré výzvy na stiahnutie produktov z predaja. Minulý mesiac stiahol z predaja melamínový podnos z dôvodu zvýšeného obsahu formaldehydu.
V auguste reťazec upozornil na stiahnutie solárnej lampy v tvare ježka z trhu. Dôvodom boli zvýšené hodnoty olova a kadmia v spojoch. V júli stiahol z predaja detské stavebnice rôznych tvarov, ktoré sú nebezpečné pre malé deti.
Rovnako musel reťazec stiahnuť z predaja naberačku, v ktorej našli vysoké hodnoty primárnych aromatických amínov a drevený vláčik, ktorý obsahuje malé časti, ktoré môžu deti prehltnúť. Z rovnakého dôvodu stiahol z predaja aj penové puzzle.
Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil stiahnutie súpravy pohárov z predaja. Skúšky pohárov preukázali zvýšené hodnoty olova a kadmia.
V júni TEDi zverejnil výzvu na stiahnutie dámskych a detských ponožiek z predaja z dôvodu nesprávnych údajov na etikete. V máji reťazec stiahol z predaja naťahovaciu figúrku v tvare medveďa, ktorá obsahovala malé časti nebezpečné pre deti z dôvodu rizika udusenia.
V apríli stiahol z predaja čiernu naberačku z dôvodu nadlimitného obsahu primárnych aromatických amínov. Koncom februára stiahol z predaja girlandu v tvare čili papričiek z dôvodu rizika udusenia.
Začiatkom februára stiahol z trhu obracačku, naberačku na cestoviny a servírovaciu lyžicu z čierneho plastu. Dôvodom stiahnutia boli zvýšené hodnoty primárnych aromatických amínov v kuchynskom náradí.
V januári TEDi stiahol z predaja cestovný vankúš na krk, ktorý obsahoval vysoké hladiny zdraviu škodlivých látok. Vo vankúši boli zistené zvýšené hodnoty zmäkčovadiel bis-ftalátu (DEHP), dibutyl-ftalátu (DBP) a diisobutyl-ftalátu (DIBP).
PS: Ministri Migaľ a Drucker musia objasniť pochybné nákupy svojich rezortov
Pondelkové rokovanie Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti len potvrdilo pochybnosti o tom, ako vláda nakladá s verejnými peniazmi pri projekte nového Slovensko.sk.
PS: Väčšina peňazí z rezervy premiéra skončila v koaličných samosprávach
Z rezervy predsedu vlády SR do obcí tento rok smerovalo približne 640.000 eur, pričom väčšina z nich skončila v koaličných samosprávach.
Huliak chce k zákonu o hazarde rokovať s SNS, podľa Michelka SNS názor nemení
O podpore vetovanej novely zákona o hazardných hrách bude minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak rokovať s poslancami za SNS.
Sociálna poisťovňa spúšťa novú aplikáciu so všetkými informáciami o poistení či dôchodku
Sociálna poisťovňa spustila novú aplikáciu pre ľudí, jej vznikom sa mení prenos informácií poisťovne ku klientom.