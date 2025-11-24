Tragický pôrod v byte: Žena netušila, že rodí. Dieťa neprežilo
Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca, lekár nevylúčil cudzie zavinenie.
V meste Strážske na východe Slovenska došlo v pondelok v ranných hodinách k tragickej udalosti. V jednom z bytových domov zomrel novorodenec, ktorý prišiel na svet bez prítomnosti zdravotníckeho personálu.
K pôrodu došlo krátko pred 6.30 hod. Chlapec mal zomrieť len niekoľko okamihov po narodení. Záchrannú službu na miesto privolali susedia. Záchranári sa po príchode pokúšali novorodenca oživiť, no resuscitácia bola neúspešná.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk malo ísť o prvé dieťa mladej ženy. Rodička spočiatku odmietala pomoc a údajne si neuvedomovala, že porodila. Mladá žena bola prevezená do nemocnice. Jej stav je stabilizovaný a nie je v ohrození života.
Polícia na mieste vykonala potrebné procesné úkony na objasnenie presných príčin a okolností tragédie. Obhliadajúca lekárka na mieste nevylúčila cudzie zavinenie, čo je štandardný postup v podobných prípadoch vyžadujúci ďalšie vyšetrovanie.
