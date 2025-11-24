  • Články
PS: Ministri Migaľ a Drucker musia objasniť pochybné nákupy svojich rezortov

  DNES - 20:03
  Bratislava
Pondelkové rokovanie Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti len potvrdilo pochybnosti o tom, ako vláda nakladá s verejnými peniazmi pri projekte nového Slovensko.sk.

Ukázalo sa, že Ficova vláda neplánuje postaviť nový portál, ale za približne 80 miliónov eur len „aktualizovať“ ten súčasný. Spolu s rovnakým dodávateľom, od ktorého sa vraj chcela oslobodiť. Vyhlásil to poslanec NR SR za opozičné PS Ján Hargaš.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dnes priznalo, že aj po súťaži zostane prevádzka Slovensko.sk v rukách súčasného dodávateľa. Celý argument o tom, že sa zbavíme závislosti od neho, padol. Je to len drahý upgrade existujúceho riešenia pre súčasného dodávateľa,“ uviedol Hargaš.

Zdôraznil, že ešte zarážajúcejší je spôsob, akým bol vybraný znalec pre posudok v hodnote desiatok miliónov eur, pričom tento znalec má veľmi pochybnú minulosť. „Z odpovede generálnej riaditeľky NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) vyplynulo, že znalca našli na webe. MIRRI si následne samo objednalo kontraposudok, čo len potvrdzuje, že pôvodný výber bol chybný,“ priblížil.

Podpredseda PS Michal Truban upozornil, že technicky nie je možné, aby nové Slovensko.sk fungovalo už o pol roka. „Každý, kto niekedy migroval veľký informačný systém, vie, že to nie je reálne. Potvrdili to aj zástupcovia MIRRI. Dodávateľ tam zostane aj naďalej. Minister Samuel Migaľ (nezávislý) tak zavádza verejnosť,“ povedal Truban.

PS zároveň pripomína, že vláda sama priznala dvojročné meškanie projektov, hoci je pri moci práve dva roky. „Ak dnes tvrdí, že nestíha a musí narýchlo nakupovať, je namieste otázka, čo tam robil pán Richard Raši (Hlas-SD) rok a pol,“ dodal Hargaš.

PS zároveň upozorňuje na pretrvávajúce pochybnosti spojené s agendou bývalého podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD). „Dotácie smerovali k sponzorom Hlasu, firmám prepojeným na poradcov a asistentov predstaviteľov Hlasu. Pán Tomáš Drucker (Hlas-SD) tvrdí, že prebieha interný audit. To však nestačí, úrad sám seba preverovať nemôže, musí prebehnúť externá kontrola,“ zdôraznil Hargaš.

PS preto podalo do parlamentu návrh uznesenia, aby minister Drucker zverejnil všetky dokumenty týkajúce sa dotácií a aby bol na úrade vykonaný poslanecký prieskum.

Truban pripomenul aj druhú kauzu spojenú s Kmecom - posielanie miliónov eur do netransparentného združenia, ktoré, ako dodal, v tichosti kúpilo skrachovaný outlet vo Voderadoch. „Štát tam poslal 17 miliónov eur a plánuje pridať ďalšie desiatky miliónov eur. Je to čierna diera, kam odchádzajú verejné peniaze bez verejnej kontroly. Štát kompletne zafinancoval predražený nákup nehnuteľnosti, ale vlastníkom je združenie, ktoré riadi pán Juraj Miškov. To je škandál. Žiadame preto ministra Druckera, aby okamžite zastavil akékoľvek ďalšie financovanie, kým nebude všetko transparentne vysvetlené,“ zdôraznil.

Obidve kauzy - Slovensko.sk aj Kmecove dotácie - spájajú podľa poslancov tie isté znaky - chaos, nekvalitné riadenie, netransparentné rozhodovanie a skryté finančné toky. „Toto nemôže ostať zametené pod koberec. Verejnosť má právo vedieť, ako sa narába s jej peniazmi,“ uzavrel Hargaš.

Zdroj: Info.sk, TASR
