  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

Žilinka považuje zvolanie parlamentného výboru za snahu ovplyvňovať prokuratúru

  • DNES - 19:12
  • Bratislava
Žilinka považuje zvolanie parlamentného výboru za snahu ovplyvňovať prokuratúru

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje zvolanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť k sporu na prokuratúre za snahu ovplyvňovať konanie Generálnej prokuratúry SR v niektorých politicky exponovaných prípadoch aj v personálnych otázkach.

Opätovne odmietol, že by do prípadov na žilinskej prokuratúre zasahoval. Opozícia nevidí dôvod, aby brannobezpečnostný výbor spor prokurátorov riešil. Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) vyhlásil, že rovnako by postupoval pri liste akéhokoľvek prokurátora. Žilinka po svojom vystúpení z rokovania odišiel.

Nedopustím dehonestáciu prokuratúry SR, znižovanie vážnosti prokuratúry SR ako orgánu ochrany práva v očiach verejnosti, a to na základe absolútne nepodložených, klamlivých, často aj vymyslených tvrdení či dokonca domnienok,“ vyhlásil Žilinka.

Odmietol tiež, že by krajskému prokurátorovi Tomášovi Baloghovi niekedy povedal, že mu kryje chrbát. Vyhlásil, že on do prípadov nezasahoval, na podriadených prokurátorov netlačil a ani len nevykonával dohľad v daných prípadoch.

Opozícia zvolanie výboru k tejto veci kritizovala. „Aby sme v tom mali jasno. Niekto sa chce zbaviť generálneho prokurátora. Najprv sa o to pokúšali po dobrom, to znamená presadením doživotnej renty,“ vyhlásil poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Tento spôsob im podľa neho však nevyšiel, a tak to skúšajú inak.

Predstavitelia SaS hovoria o vojne prokurátorov. „Tento výbor bol naozaj tak trošku fraška a politický debakel tejto koalície, ktorá sa snažila teraz zasahovať do kompetencií generálneho prokurátora, akým spôsobom má riešiť nejaké personálne záležitosti vo veci prokuratúry. Na čo tento výbor nemá ani kompetencie, ani práva. Napriek tomu sa o to táto vládna koalícia pokúsila,“ myslí si poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS). Dodal, že koalícia ukazuje, že chce chrániť prokurátorov, ktorí sú jej lojálni.

Poslankyňa NR SR Irena Bihariová (PS) predpokladá, že Balogh počítal s tým, že opozícia bude nastavená proti generálnemu prokurátorovi Žilinkovi a podporí ho. „Očakával, že nám bude stačiť nejaký vágne napísaný list, kde je napísané o nezákonných postupoch,“ uviedla s tým, že aj keby obsah Baloghovych listov bol právne analyzovateľný, brannobezpečnostný výbor na to nemá kompetenciu. Uviedla, že od Balogha dostali poslanci v pondelok už tretí list.

Glück argumentoval, že po prijatí Baloghovho prvého listu nemal inú možnosť, ako zasadnutie výboru zvolať. Vyhlásil, že by postupoval rovnako pri každom podobnom prípade. Prekáža mu tiež, že generálny prokurátor má na Slovensku veľkú moc. „Disponuje takou mocou, že jednoducho nie je možné konfrontovať ani pôvodcov týchto závažných informácií,“ uviedol. Žilinka si svoje rozhodnutie nerozmyslel a Baloghovi ani inému prokurátorovi vystúpenie na zasadnutí výboru neumožnil.

Poslanci brannobezpečnostného parlamentného výboru dostali list žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha, v ktorom obvinil generálneho prokurátora Maroša Žilinku z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov. Žilinka to odmieta. Proces na odvolanie Balogha podľa svojich slov inicioval pre porušenie zákona pri nákupe nábytku pre prokuratúru.

Glück na základe tohto listu zvolal zasadnutie výboru na 20. novembra. V ten deň prišiel nový list žilinského šéfa prokuratúry. Krátko po začiatku rokovania výboru Glück prerušil schôdzu, aby sa poslanci mohli s listom oboznámiť.

V druhom liste Balogh naznačil, o aké kauzy by mohlo ísť. Politici predpokladajú, že ide o prípady, v ktorých figurujú osoby J. G. a S. Ch. Informácie nevyvrátil ani Žilinka.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ vydal viaceré výstrahy, toto zasiahne väčšinu Slovenska

SHMÚ vydal viaceré výstrahy, toto zasiahne väčšinu Slovenska

DNES - 18:51Domáce

Na väčšine Slovenska platí výstraha prvého stupňa.

Počasie komplikuje prejazd cez Sorošku

Počasie komplikuje prejazd cez Sorošku

DNES - 18:29Domáce

V úseku je husté sneženie.

Cestári varujú: Na týchto cestách treba počítať so snehom a poľadovicou

Cestári varujú: Na týchto cestách treba počítať so snehom a poľadovicou

DNES - 17:58Domáce

Vo vyšších polohách sa miestami tvoria snehové jazyky.

Fico: O návrhu Európskej komisie o zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj parlament SR

Fico: O návrhu Európskej komisie o zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj parlament SR

DNES - 17:16Domáce

Vyhlásil to Fico vo videu zverejnenom v pondelok na sociálnych sieťach po neformálnom samite ER o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Vosveteit.sk
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správyAKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývaťŽivot na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP