Papagáje prekvapili vedcov: Takto si hľadajú kamarátov

Papagáje sa pri zoznamovaní správajú prekvapivo ľudsky.

Vytváranie nových priateľstiev môže byť pre ľudí stresujúce, no nová vedecká štúdia ukazuje, že podobným výzvam čelia aj papagáje. Výskum zverejnený v odbornom žurnále Biology Letters odhalil, že papagáje pri zoznamovaní s cudzími jedincami strategicky „sondujú situáciu“, aby sa vyhli konfliktom.

Väzby v živočíšnej ríši sú kľúčové pre prežitie, no prvé kontakty prinášajú riziká. Tím vedcov z University of Cincinnati zistil, že papagáje druhu klinochvost mníši (známy aj ako mníšik šedý) sa nevrhnú do nového vzťahu bezhlavo. Namiesto toho postupujú opatrne a postupne prechádzajú od nezáväznej blízkosti k intímnejším prejavom dôvery.

Opatrnosť nadovšetko

„Byť spoločenským prináša množstvo výhod, ale tieto priateľstvá musia niekde začať. Mnohé papagáje tvoria silné väzby s jedným alebo dvoma ďalšími vtákmi. Partneri spolu trávia väčšinu času, čistia si navzájom perie alebo vytvárajú reprodukčné vzťahy,“ uviedla v tlačovej správe spoluautorka štúdie Claire O’Connellová.

Tieto pevné väzby znižujú stres a zvyšujú šance na úspešné rozmnožovanie. Prvý kontakt s neznámym jedincom však môže skončiť uhryznutím, syčaním alebo prenasledovaním. Agresivita voči votrelcom je bežná, a preto si papagáje vyvinuli stratégiu postupného zbližovania.

V rámci experimentu vedci spojili skupiny divo žijúcich papagájov vo veľkej voliére. Niektoré sa už poznali, iné boli úplne cudzie. Tím následne analyzoval viac ako 179 vznikajúcich vzťahov a pomocou štatistických modelov sledoval päť kľúčových úrovní interakcie:

  • Dotyk tiel: Sedenie v tesnej blízkosti.
  • Vzájomné čistenie peria: Sociálna starostlivosť.
  • Dotyk zobákov: Súčasné dotýkanie sa zobákmi.
  • Vzájomné kŕmenie: Vyvrhovanie potravy do zobáka druhého jedinca.
  • Párenie

Výsledky potvrdili, že cudzinci sa k sebe približovali s výrazne väčšou opatrnosťou než známi. Najprv len zdieľali spoločný priestor a sedeli vedľa seba. Až po čase, keď si získali dôveru, prešli k rizikovejším aktivitám, ako je čistenie peria či zdieľanie potravy.

Tento vzorec správania pripomína závery štúdie z roku 2020 o netopieroch, ktorí taktiež budujú dôveru postupne – od čistenia srsti až po zdieľanie potravy.

Intuitívne správanie blízke ľuďom

Podľa O’Connellovej sú výsledky fascinujúce najmä preto, ako veľmi pripomínajú ľudské správanie:

„Je to veľmi intuitívne, určite sa s tým viem stotožniť. Papagáje som začala pozorovať krátko predtým, ako som sa presťahovala do Cincinnati kvôli štúdiu. Bola som nadšená, ale aj trochu nervózna z hľadania nových priateľov. Zároveň som doslova sledovala papagáje, ako si sami hľadajú priateľov, hoci niektorým to išlo lepšie ako iným. Uvedomila som si, že sa od nich môžem niečo naučiť.“

Zdroj: Info.sk, TM, royalsocietypublishing.org
