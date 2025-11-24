Papagáje prekvapili vedcov: Takto si hľadajú kamarátov
- DNES - 20:03
- Cincinnati
Papagáje sa pri zoznamovaní správajú prekvapivo ľudsky.
Vytváranie nových priateľstiev môže byť pre ľudí stresujúce, no nová vedecká štúdia ukazuje, že podobným výzvam čelia aj papagáje. Výskum zverejnený v odbornom žurnále Biology Letters odhalil, že papagáje pri zoznamovaní s cudzími jedincami strategicky „sondujú situáciu“, aby sa vyhli konfliktom.
Väzby v živočíšnej ríši sú kľúčové pre prežitie, no prvé kontakty prinášajú riziká. Tím vedcov z University of Cincinnati zistil, že papagáje druhu klinochvost mníši (známy aj ako mníšik šedý) sa nevrhnú do nového vzťahu bezhlavo. Namiesto toho postupujú opatrne a postupne prechádzajú od nezáväznej blízkosti k intímnejším prejavom dôvery.
Opatrnosť nadovšetko
„Byť spoločenským prináša množstvo výhod, ale tieto priateľstvá musia niekde začať. Mnohé papagáje tvoria silné väzby s jedným alebo dvoma ďalšími vtákmi. Partneri spolu trávia väčšinu času, čistia si navzájom perie alebo vytvárajú reprodukčné vzťahy,“ uviedla v tlačovej správe spoluautorka štúdie Claire O’Connellová.
Tieto pevné väzby znižujú stres a zvyšujú šance na úspešné rozmnožovanie. Prvý kontakt s neznámym jedincom však môže skončiť uhryznutím, syčaním alebo prenasledovaním. Agresivita voči votrelcom je bežná, a preto si papagáje vyvinuli stratégiu postupného zbližovania.
V rámci experimentu vedci spojili skupiny divo žijúcich papagájov vo veľkej voliére. Niektoré sa už poznali, iné boli úplne cudzie. Tím následne analyzoval viac ako 179 vznikajúcich vzťahov a pomocou štatistických modelov sledoval päť kľúčových úrovní interakcie:
- Dotyk tiel: Sedenie v tesnej blízkosti.
- Vzájomné čistenie peria: Sociálna starostlivosť.
- Dotyk zobákov: Súčasné dotýkanie sa zobákmi.
- Vzájomné kŕmenie: Vyvrhovanie potravy do zobáka druhého jedinca.
- Párenie
Výsledky potvrdili, že cudzinci sa k sebe približovali s výrazne väčšou opatrnosťou než známi. Najprv len zdieľali spoločný priestor a sedeli vedľa seba. Až po čase, keď si získali dôveru, prešli k rizikovejším aktivitám, ako je čistenie peria či zdieľanie potravy.
Tento vzorec správania pripomína závery štúdie z roku 2020 o netopieroch, ktorí taktiež budujú dôveru postupne – od čistenia srsti až po zdieľanie potravy.
Intuitívne správanie blízke ľuďom
Podľa O’Connellovej sú výsledky fascinujúce najmä preto, ako veľmi pripomínajú ľudské správanie:
„Je to veľmi intuitívne, určite sa s tým viem stotožniť. Papagáje som začala pozorovať krátko predtým, ako som sa presťahovala do Cincinnati kvôli štúdiu. Bola som nadšená, ale aj trochu nervózna z hľadania nových priateľov. Zároveň som doslova sledovala papagáje, ako si sami hľadajú priateľov, hoci niektorým to išlo lepšie ako iným. Uvedomila som si, že sa od nich môžem niečo naučiť.“
