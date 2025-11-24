  • Články
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

SHMÚ vydal viaceré výstrahy, toto zasiahne väčšinu Slovenska

  • DNES - 18:51
  • Bratislava
Na väčšine Slovenska platí výstraha prvého stupňa.

V Prešovskom a Žilinskom kraji treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi a od 20.00 h vo viacerých okresoch Slovenska i s dažďom. V okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Liptovský Mikuláš sú pre dážď vydané výstrahy druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstrahy pred poľadovicou platia až do utorka (25. 11.) rána vo všetkých krajoch okrem Bratislavského. Snehové jazyky a záveje sa môžu do polnoci tvoriť v celom Prešovskom kraji i v okresoch Námestovo a Tvrdošín. V Prešovskom kraji s nimi treba počítať až do utorka rána.

Foto: shmu.sk

Na viacerých miestach hrozí od pondelka večera dážď. V oblastiach, pre ktoré je vydaná druhostupňová výstraha, môže napadnúť 80 milimetrov zrážok. Prvý stupeň výstrahy platí vo väčšine Banskobystrického kraja a takisto v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Poprad, Levice a Prievidza. Výstrahy platia predbežne aj počas celého utorka.

Platia aj výstrahy pred vetrom a vetrom na horách. Prvostupňová výstraha pred vetrom je vydaná do 21.00 h vo väčšine Trnavského kraja a v okresoch Nitra a Levice. S vetrom na horách treba počítať až do utorka doobedia. Druhý stupeň výstrah platí v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Prvostupňová výstraha platí v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina.

SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Druhý stupeň platí v okrese Zlaté Moravce. Prvostupňová výstraha je vydaná v okresoch Banská Bystrica a Brezno.

Zdroj: Info.sk, TASR
