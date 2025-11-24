  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

Počasie komplikuje prejazd cez Sorošku

  • DNES - 18:29
  • Rožňava
Počasie komplikuje prejazd cez Sorošku

V úseku je husté sneženie.

Počasie aktuálne komplikuje prejazd cez horský priechod Soroška. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzýva, aby na ceste I/16 v úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník jazdili mimoriadne opatrne a rešpektovali pokyny policajtov.

V úseku je husté sneženie a na vozovke je súvislá vrstva snehu. Nákladné vozidlá majú problém s prejazdom a dochádza k ich šmýkaniu v stúpaní na Sorošku,“ uvádza s tým, že Slovenská správa ciest bola vyrozumená a na miesto boli vyslané dve vozidlá na údržbu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Žilinka považuje zvolanie parlamentného výboru za snahu ovplyvňovať prokuratúru

Žilinka považuje zvolanie parlamentného výboru za snahu ovplyvňovať prokuratúru

DNES - 19:12Domáce

Opätovne odmietol, že by do prípadov na žilinskej prokuratúre zasahoval.

SHMÚ vydal viaceré výstrahy, toto zasiahne väčšinu Slovenska

SHMÚ vydal viaceré výstrahy, toto zasiahne väčšinu Slovenska

DNES - 18:51Domáce

Na väčšine Slovenska platí výstraha prvého stupňa.

Cestári varujú: Na týchto cestách treba počítať so snehom a poľadovicou

Cestári varujú: Na týchto cestách treba počítať so snehom a poľadovicou

DNES - 17:58Domáce

Vo vyšších polohách sa miestami tvoria snehové jazyky.

Fico: O návrhu Európskej komisie o zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj parlament SR

Fico: O návrhu Európskej komisie o zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj parlament SR

DNES - 17:16Domáce

Vyhlásil to Fico vo videu zverejnenom v pondelok na sociálnych sieťach po neformálnom samite ER o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Vosveteit.sk
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechangerGoogle Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správyAKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývaťŽivot na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP