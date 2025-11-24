  • Články
Bratislava

  • DNES - 17:47
  • Moskva
Putin: Mierový plán USA by v zásade mohol vytvoriť základ pre ukončenie vojny

Verzia amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine, s ktorou sa Rusko oboznámilo, by v zásade mohla tvoriť základ konečného mierového urovnania, uviedol v pondelok ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom. S odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa o tom informovala stanica CNN, píše TASR.

Prezidenti Ruska a Turecka v telefonáte diskutovali o americkom mierovom pláne, pričom šéf Kremľa poznamenal, že verzia, ktorú Rusko preskúmalo „je v súlade s diskusiami na rusko-americkom summite na Aljaške“, ktorý sa uskutočnil v auguste tohto roka. „Potvrdil sa záujem Ruska o politické a diplomatické vyriešenie ukrajinskej krízy,“ uviedol Kremeľ.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že Rusko zatiaľ nedostalo upravenú verziu amerického mierového plánu pre Ukrajinu ani žiadne informácie o rozhovoroch medzi Spojeným štátmi a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnili v nedeľu vo švajčiarskej Ženeve.

CNN konštatuje, že Kremeľ zrejme odkazuje na 28-bodový americký mierový návrh, ktorý USA predložili Ukrajine minulý štvrtok. Tento plán okrem iného predpokladá územné ústupky Ukrajiny či obmedzenie ukrajinskej armády na 600.000 vojakov. Na ukrajinskom území by sa taktiež nemali nachádzať žiadne jednotky NATO.

Kancelária tureckého prezidenta po telefonáte uviedla, že Erdogan opätovne deklaroval, že Turecko je pripravené, podobne ako v minulosti, prispieť ku všetkým diplomatickým iniciatívam a plánom, ktoré uľahčia priamy kontakt medzi Ruskom a Ukrajinou a prispejú k trvalému mieru v regióne.

Americká stanica pripomína, že v tomto roku Turecko hostilo tri kolá rozhovorov medzi ukrajinskou delegáciou. Tieto rokovania však nepriniesli žiadny prelom v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá začala inváziou ruských vojsk vo februári 2022, a strany sa na nich dohodli iba na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov.

Zdroj: Info.sk, TASR
