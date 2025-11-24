  • Články
Huliak chce k zákonu o hazarde rokovať s SNS, podľa Michelka SNS názor nemení

  • DNES - 16:24
  • Bratislava
O podpore vetovanej novely zákona o hazardných hrách bude minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) rokovať s poslancami za SNS. Poslanci Hlasu-SD podľa neho za novelu zahlasujú.

Huliak si myslí, že sa veto prezidenta Petra Pellegriniho podarí prelomiť. Povedal to novinárom po pondelkovom rokovaní koaličnej rady v parlamente. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko reagoval, že poslanci SNS nemienia zmeniť názor a podporiť prelomenie veta.

Huliak chce ešte rokovať s SNS, poslanci za Hlas-SD podľa neho opakovane podporia zákon. „Povedali, že s tým nemajú problém. Raz zahlasovali, zahlasujú znova, a už mi ostáva pracovať len na pánoch z SNS,“ povedal Huliak. Myslí si, že má dosť „žetónov“ na to, aby presvedčil SNS o podpore novely. Veto treba podľa neho prelomiť. „Stovky miliónov do rozpočtu štátu, ktoré sa nedotknú, podotýkam, občanov a ešte v závislosti od toho, že dostať hazard pod kontrolu, tak toto by malo byť v zmysle záujmu všetkých,“ dodal.

Dôvody, pre ktoré sme nehlasovali, sa nezmenili, čiže mienime nepodporiť prelomenie prezidentského veta, na tom sa nič nemení,“ povedal novinárom Michelko.

Huliak má zároveň výhrady k novele zákona o Environmentálnom fonde SR, avizuje pozmeňujúci návrh. Hrozí podľa neho, že „jeden človek“ bude rozhodovať o dvoch miliardách eur a netransparentným spôsobom „si odklepne nekontrolovanú výšku na fungovanie fondu“. Fond podľa neho nemôže ovládať ministerstvo. „Fond je preto fondom, aby ho ovládali tí ľudia, ktorí sa doň skladajú finančnými prostriedkami,“ dodal s tým, že musí prejsť pozmeňujúci návrh, aby jeho poslanci v Národnej rady (NR) SR novelu podporili. Michelko reagoval, že Huliak nekonkretizoval obsah pozmeňujúceho návrhu. „Určite sa k tomu vyjadrí minister životného prostredia,“ dodal poslanec za SNS. Parlament má novelu zákona o Envirofonde preberať v skrátenom legislatívnom konaní.

Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) po rokovaní koaličnej rady povedal, že v koalícii treba diskutovať. „Politika je vždy o umení konsenzu a o tom, aby tie hrany, ktoré ten zákon má, sa postupne odbrúsili, takže tu určite nie je možné vylúčiť, že nakoniec bude nejaká všeobecná podpora,“ povedal novinárom o vetovanej novele o hazarde.

Novela zákona o hazardných hrách mala okrem iného umožniť národnej lotériovej spoločnosti Tipos, ktorá spadá pod rezort cestovného ruchu a športu, prevziať končiace licencie od prevádzkovateľov kasín a za určitých podmienok ich ďalej prevádzkovať. V NR SR ju podporilo 71 poslancov, na prelomenie prezidentského veta je potrebných minimálne 76 hlasov. Prezident vrátil novelu parlamentu, považuje ju za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci.

Zdroj: Info.sk, TASR
