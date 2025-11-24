  • Články
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

Sociálna poisťovňa spúšťa novú aplikáciu so všetkými informáciami o poistení či dôchodku

  • DNES - 15:54
  • Bratislava
Sociálna poisťovňa (SP) spustila novú aplikáciu pre ľudí, jej vznikom sa mení prenos informácií poisťovne ku klientom.

Po novom už ľudia nebudú musieť navštíviť pobočku poisťovne, ale všetky informácie o nezamestnanosti, dôchodku, dávkach, elektronickej práceneschopnosti (ePN) alebo živnosti nájdu v jednej mobilnej aplikácii. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) za účasti generálneho riaditeľa SP Michala Tarišku.

Človek si prakticky celý život v sociálnom poistení dokáže schovať do vrecka, teda od rôznych dávok, odvodov až po dôchodok, sa vlastne zmestí do jedného mobilu, do jednej aplikácie,“ uviedol Tomáš s tým, že nová aplikácia ponúkne dve základné služby. Prvou je elektronický účet poistenca, ktorý má aktivovaný v súčasnosti 460.000 ľudí.

Druhá služba sa bude týkať podnikateľov, pričom pôjde o takzvanú predbežnú registráciu zamestnancov. Šéf rezortu práce spresnil, že v prípade predbežnej registrácie bude môcť zamestnanec nastúpiť do práce hneď a bez akýchkoľvek zdržaní. Naďalej však bude platiť, že zamestnávatelia musia do troch dní dodať SP originál registračného formuláru. „Sme na ceste k takzvanej digitálnej pobočke Sociálnej poisťovne. K ideálnemu stavu, že jedného dňa si človek všetko vybaví z pohodlia svojej domácnosti alebo práce cez mobilný telefón alebo počítač,“ doplnil Tomáš s tým, že osobný kontakt klienta v pobočke SP zostane zachovaný.

Tariška ozrejmil, že aplikáciu je možné využívať po aktivácii elektronického účtu poistenca. Rovnako prostredníctvom aplikácie budú môcť ľudia zmeniť svoju adresu a spôsob výplaty akejkoľvek dávky, zaplatiť poistné či nedoplatky alebo si pozrieť informatívne sumy dávky v nezamestnanosti. V aplikácii sa od budúceho roka objaví pre klientov aj dôchodková prognóza.

Aktivácia je naozaj veľmi jednoduchá, pretože si stačí načítať QR kód, ktorý si zobrazíte na webovom portáli elektronického účtu poistenca a týmto si spárujete mobilnú aplikáciu s vaším elektronickým účtom. Následne si nastavíte možnosť, spôsob prihlásenia - biometriou, čiže skenom tváre, odtlačkom prsta alebo PIN kódom. To znamená, že po jednej úvodnej aktivácii s pomocou portálu a vygenerovaného QR kódu sa už opakovane prihlasujete len pomocou biometrických prvkov alebo PIN kódu,“ dodala riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou poisťovne Zuzana Dvoráková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP