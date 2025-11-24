Starší vodič skončil s autom v rieke
Mužovi vraj náhle prišlo nevoľno.
V centre Banskej Bystrice došlo v pondelok k dopravnej nehode, po ktorej skončil starší vodič so svojím autom v rieke Hron. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
„Podľa informácií z miesta sa tak stalo po tom, čo vodičovi malo prísť náhle nevoľno. Prišli mu na pomoc všetky záchranné zložky a z miesta bol prevezený do nemocnice,“ uviedla Kováčiková.
Ako doplnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková, vodič strhol volant a zišiel strmým zrázom do Hrona. Privolaní hasiči pomohli ľahšie zranenému mužovi von z auta, kde si ho už prevzala rýchla zdravotná pomoc.
„Vo vozidle sa v čase udalosti okrem vodiča nikto iný nenachádzal. K znečisteniu rieky prevádzkovými kvapalinami nedošlo,“ dodala Kováčiková s tým, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.
