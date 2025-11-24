  • Články
Bratislava

Starší vodič skončil s autom v rieke

  • DNES - 15:45
  • Banská Bystrica
Starší vodič skončil s autom v rieke

Mužovi vraj náhle prišlo nevoľno.

V centre Banskej Bystrice došlo v pondelok k dopravnej nehode, po ktorej skončil starší vodič so svojím autom v rieke Hron. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Podľa informácií z miesta sa tak stalo po tom, čo vodičovi malo prísť náhle nevoľno. Prišli mu na pomoc všetky záchranné zložky a z miesta bol prevezený do nemocnice,“ uviedla Kováčiková.

Ako doplnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková, vodič strhol volant a zišiel strmým zrázom do Hrona. Privolaní hasiči pomohli ľahšie zranenému mužovi von z auta, kde si ho už prevzala rýchla zdravotná pomoc.

Vo vozidle sa v čase udalosti okrem vodiča nikto iný nenachádzal. K znečisteniu rieky prevádzkovými kvapalinami nedošlo,“ dodala Kováčiková s tým, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.

Zdroj: Info.sk, TASR
