Pondelok, 24.11.2025
Bratislava

Hlina: Hromadné prepúšťanie v Lesoch SR sa dotkne 300 až 500 ľudí

  DNES - 15:26
  Bratislava
Hlina: Hromadné prepúšťanie v Lesoch SR sa dotkne 300 až 500 ľudí

V štátnom podniku Lesy SR dôjde k hromadnému prepúšťaniu, ktoré sa dotkne od 300 do 500 ľudí. Uviedol to v pondelok opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS). Zdôraznil, že Lesy SR treba chrániť, lebo sú podľa jeho slov v obrovskom ohrození.

Lesy Slovenskej republiky sú v obrovskom ohrození, životnom ohrození. Treba sa nám o tom rozprávať. Z tých riešení, okrem tej kritiky, potrebujeme tam ísť na prieskum. Budeme sa snažiť rozprávať aj s kolegami, aby nás tam konečne pustili,“ povedal opozičný poslanec.

Priblížil, že Lesy SR idú ničiť svoj odštepný závod lesnej techniky a to aj tým, že odtiaľ idú prepustiť 70 až 80 ľudí. „Čo je veľmi veľa a všetko sú to v zásade, alebo väčšina z toho sú robotnícke profesie. To znamená, nebude mať kto robiť na tých strojoch,“ skonštatoval Hlina.

Vedúcich pracovníkov štátneho podniku zároveň vyzval, aby nič zásadné nepodpisovali. Apeluje na nich, aby nerobili žiadne zásadné kroky, ktoré by zaväzovali Lesy SR na dlhé obdobie či na veľké dodávky.

Keď sa lesy stali povolebným lupom, nemôže to dopadnúť inak...

Keď sa lesy stali povolebným lupom, nemôže to dopadnúť inak... Informuje Alojz Hlina

Uverejnil používateľ Alojz Hlina Pondelok 24. novembra 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
