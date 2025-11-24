V Košiciach sa zrazili dve električky
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Aktualizované: 15:12
Na Triede SNP v košickej mestskej časti Západ došlo v pondelok k zrážke dvoch električiek. Zranenia malo utrpieť najmenej osem ľudí. "V čase zrážky sa podľa prvotných informácií v električkách nachádzalo spolu 40 osôb, 8 z nich utrpelo zranenia nateraz nezisteného rozsahu," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Podľa ipolície jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá električka. K vykoľajeniu nedošlo. "Vodička električky R7 sa pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu električky a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazila do pred ňou idúcej električky, s ktorou jej vodič zastavil na červený signál svetelnej signalizačnej sústavy," uviedla Ivanová.
Foto: Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky vrátane 9 hasičov s 2 hasičskými vozidlami, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Zranených si do svojej starostlivosti prevzali posádky RZP.
"Vodič aj vodička električky boli podrobení dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť drog v ich organizme, oba testy mali výsledky negatívne," dodala Ivanová.
Foto: Polícia SR - Košický kraj
