Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

V Košiciach sa zrazili dve električky

  • DNES - 14:22
  • Košice
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Aktualizované: 15:12

Na Triede SNP v košickej mestskej časti Západ došlo v pondelok k zrážke dvoch električiek. Zranenia malo utrpieť najmenej osem ľudí. "V čase zrážky sa podľa prvotných informácií v električkách nachádzalo spolu 40 osôb, 8 z nich utrpelo zranenia nateraz nezisteného rozsahu," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Podľa ipolície jedna električka stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá električka. K vykoľajeniu nedošlo. "Vodička električky R7 sa pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu električky a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazila do pred ňou idúcej električky, s ktorou jej vodič zastavil na červený signál svetelnej signalizačnej sústavy," uviedla Ivanová.

Foto: Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky vrátane 9 hasičov s 2 hasičskými vozidlami, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Zranených si do svojej starostlivosti prevzali posádky RZP.

"Vodič aj vodička električky boli podrobení dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť drog v ich organizme, oba testy mali výsledky negatívne," dodala Ivanová.

Foto: Polícia SR - Košický kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
