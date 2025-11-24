  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

Zomrel legendárny spevák Jimmy Cliff, jeho najznámejšiu pieseň si spieva takmer každý

  • DNES - 14:18
  • Kingston
Zomrel legendárny spevák Jimmy Cliff, jeho najznámejšiu pieseň si spieva takmer každý

Legenda reggae Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov.

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného žánru reggae Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov. Na sociálnej sieti Instagram to v pondelok oznámila jeho manželka Latifa Chambersová, píše TASR podľa správ agentúry AFP, televízií BBC a NBC News a denníka The Guardian.

Jimmy Cliff, vlastným menom James Chambers, bol známy najmä hitmi ako „I Can See Clearly Now“, „Many Rivers to Cross“ alebo „The Harder They Come“, ktorý sa stal aj titulnou piesňou k rovnomennému filmu z roku 1972. Ten zaznamenal veľký medzinárodný úspech a výrazne prispel k šíreniu popularity jamajského reggae vo svete.

S hlbokým smútkom oznamujem, že môj manžel Jimmy Cliff zomrel v dôsledku záchvatu, po ktorom nasledovala pneumónia. Som vďačná za jeho rodinu, priateľov, kolegov umelcov a spolupracovníkov, ktorí s ním zdieľali jeho cestu,“ napísala Chambersová na Instagrame.

Všetkým fanúšikom po celom svete chcem povedať, že vaša podpora bola jeho silou počas celej jeho kariéry. Jimmy, môj drahý, nech odpočívaš v pokoji. Budem nasledovať tvoje želania,“ napísala Cliffova manželka spoločne so svojimi deťmi Lilty a Akenom.

Cliff získal v roku 1986 prestížnu cenu Grammy za najlepší reggae album roka. Ocenený titul Cliff Hanger nahral spoločne s americkou formáciou Kool and the Gang.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maestro Plácido Domingo príde v marci do Bratislavy

Maestro Plácido Domingo príde v marci do Bratislavy

12:01 18.11.2025Kultúra

Maestro Plácido Domingo príde v marci do Bratislavy. Bude to práve slovenská metropola, ktorá privíta jedného z najväčších umelcov hudobného sveta.

Frida má 80 rokov, v pohnutom osude slávila úspechy so skupinou ABBA, aj sólové

Frida má 80 rokov, v pohnutom osude slávila úspechy so skupinou ABBA, aj sólové

6:32 15.11.2025Kultúra

Preslávila sa ako jedna z dvoch vokalistiek švédskej popovej skupiny ABBA. Pod menom Frida zažila aj úspešnú sólovú kariéru. Speváčka Anni-Frid Lyngstadová má dnes 80 rokov.

Mesto Žilina si pripomenie 17. november sériou podujatí, úrad zostane zatvorený

Mesto Žilina si pripomenie 17. november sériou podujatí, úrad zostane zatvorený

13:33 05.11.2025Kultúra

Žilinská samospráva si 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie sériou tematických podujatí a položením kvetov k pamätníku na Námestí obetí komunizmu.

Herečka Prunella Scalesová zo seriálu Fawlty Towers zomrela vo veku 93 rokov

Herečka Prunella Scalesová zo seriálu Fawlty Towers zomrela vo veku 93 rokov

18:01 28.10.2025Kultúra

Anglická herečka Prunella Scalesová, známa najmä vďaka úlohe Sybil v TV-seriáli „Fawlty Towers“, zomrela vo veku 93 rokov, oznámila jej rodina.

Vosveteit.sk
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správyAKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývaťŽivot na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP