Tusk: Žiadna dohoda o Ukrajine nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska a celej Európy
- DNES - 13:57
- Luanda
Žiadna dohoda týkajúca sa vojny na Ukrajine nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska ani celej Európy, naopak, mala by ju posilniť.
Vyhlásil to v pondelok poľský premiér Donald Tusk, podľa ktorého sa lídri Európskej únie na neformálnom summite v angolskej Luande zhodli, že 28 bodov navrhnutých USA a Ruskom si vyžaduje úpravu.
Mimoriadne zasadnutie únijných lídrov o mierovom návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa sa uskutočnilo pred summitom medzi Európskou úniou a Africkou úniou. Na stretnutí sa zúčastnil aj slovenský premiér Robert Fico.
Tusk zdôraznil, že „mierové riešenie nesmie zvýhodniť agresora“. Lídri EÚ sa podľa neho tiež prikláňajú k tomu, aby sa pokročilo v otázke, čo urobiť so zmrazenými ruskými aktívami.
Poľský premiér upozornil, že „nemôže sa stať, aby Európa nakoniec platila za kroky Ruska“. Uznal, že niektoré krajiny stále nie sú presvedčené o iniciatíve financovania takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu zo zmrazených ruských aktív, no lídri sú podľa neho „oveľa, oveľa bližšie“ k dohode. Doteraz bola iniciatíva šéfky EK Ursuly von der Leyenovej blokovaná Belgickom a kriticky ju vnímalo aj Slovensko.
V súvislosti s medializovanými správami o americkom mierovom návrhu sa spomínalo aj výrazné zníženie počtov vojakov v ukrajinskej armáde. EÚ sa podľa Tuska jasne vyjadrila, že nesúhlasí s obmedzením počtu vojakov v ukrajinských ozbrojených silách.
Poľský premiér poznamenal, že sankcie proti Rusku fungujú a je potrebné ich udržať, aby Moskva pristúpila k mierovej dohode. „Európa musí byť jednotná. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby USA boli na tej istej strane. Mali by sme rokovať (konať proti Rusku) ako NATO, spoločne, a nie ako jednotlivé štáty,“ dodal Tusk.
Pôvodná verzia amerického mierového plánu pre Ukrajinu je podľa európskych predstaviteľov vnímaná ako výrazne naklonená tvrdým požiadavkám Moskvy, píše AFP. Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov však v nedeľu v Ženeve v rámci rokovania vypracovali upravenú verziu mierového plánu.
