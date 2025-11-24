Orbán: Európa musí sledovať svoje záujmy, vojna sa musí skončiť
- DNES - 13:06
- Budapešť
Európa musí sledovať svoje vlastné záujmy. Vojna sa musí skončiť, uviedol v pondelok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Dnes sa zúčastním na zasadnutí Európskej rady v hybridnom formáte,“ oznámil Orbán. Dodal, že Ukrajine musí Európska únia ponúknuť strategické partnerstvo a s Ruskom by mala začať strategický dialóg.
V rámci summitu EÚ a Africkej únie sa uskutoční v Luande osobitné stretnutie venované Ukrajine, na ktoré všetkých 27 lídrov pozval predseda Európskej rady António Costa.
