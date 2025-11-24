  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
Bratislava

Kuriér zrazil 73-ročnú chodkyňu, zraneniam podľahla

  • DNES - 12:21
  • Veľká Paka
Kuriér zrazil 73-ročnú chodkyňu, zraneniam podľahla

V obci Veľká Paka v okrese Dunajská Streda došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej prišla o život 73-ročná žena.

Podľa informácií polície 23-ročný vodič dodávky začal s vozidlom cúvať a nevšimol si seniorku, ktorá sa v tom čase pohybovala po ceste. Pri strete utrpela chodkyňa vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla.

Vodič dodávky bol podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý bude objasňovať presné okolnosti nehody.

Polícia v súvislosti s nehodou upozorňuje vodičov, aby sa pri cúvaní vždy dôkladne presvedčili, že sa za vozidlom ani v jeho okolí nepohybujú chodci či cyklisti. Zároveň apeluje na chodcov, aby boli pri pohybe na cestách obozretní a nespoliehali sa na to, že ich vodič vždy zaregistruje.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Cesta pri Nižnej Myšli je pre nehodu uzavretá, zranilo sa sedem ľudí

Cesta pri Nižnej Myšli je pre nehodu uzavretá, zranilo sa sedem ľudí

DNES - 9:24Domáce

Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut medzi obcami Nižná Myšľa a Ždaňa v okrese Košice-okolie utrpelo zranenia sedem ľudí.

SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môže vyskytnúť poľadovica či dážď

SHMÚ: Na väčšine územia Slovenska sa môže vyskytnúť poľadovica či dážď

DNES - 8:37Domáce

Na väčšine územia Slovenska sa môže vyskytnúť poľadovica aj dážď.

Pozor, platia výstrahy! Na toto sa treba pripraviť v pondelok

Pozor, platia výstrahy! Na toto sa treba pripraviť v pondelok

VČERA - 18:34Domáce

SHMÚ vydal na pondelok niekoľko meteorologických výstrah, na toto sa treba pripraviť.

Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu

Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu

VČERA - 16:52Domáce

Gábor Grendel vníma novelu zákona týkajúcu sa ÚOO aj ako snahu prekryť "katastrofálny týždeň" pre Hlas.

Vosveteit.sk
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenieGoogle prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítačUmelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznášaRuské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správyAKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývaťŽivot na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP