Kuriér zrazil 73-ročnú chodkyňu, zraneniam podľahla
V obci Veľká Paka v okrese Dunajská Streda došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej prišla o život 73-ročná žena.
Podľa informácií polície 23-ročný vodič dodávky začal s vozidlom cúvať a nevšimol si seniorku, ktorá sa v tom čase pohybovala po ceste. Pri strete utrpela chodkyňa vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Vodič dodávky bol podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý bude objasňovať presné okolnosti nehody.
Polícia v súvislosti s nehodou upozorňuje vodičov, aby sa pri cúvaní vždy dôkladne presvedčili, že sa za vozidlom ani v jeho okolí nepohybujú chodci či cyklisti. Zároveň apeluje na chodcov, aby boli pri pohybe na cestách obozretní a nespoliehali sa na to, že ich vodič vždy zaregistruje.
