Poľská prokuratúra obvinila vo veci sabotáže na železnici tretiu osobu

Poľská prokuratúra v pondelok oznámila vznesenie obvinenia voči Volodymyrovi B., ktorý je podľa vyšetrovateľov treťou osobou spojenou s útokmi na železničnú infraštruktúru.

Prokurátor uviedol, že obvinený uľahčil páchateľom prípravu činu vrátane prieskumu terénu a súd rozhodol o jeho trojmesačnom väzobnom stíhaní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Prokuratúra v tejto veci už obvinila dvoch občanov Ukrajiny - 39-ročného Oleksandra K. a 41-ročného Jevhenija I. Podľa vyšetrovateľov mali spáchať sabotážne činy s teroristickým charakterom proti Poľsku v prospech spravodajských služieb Ruskej federácie. Hrozí im za to doživotie.

Orgány činné v trestnom konaní predtým zadržali aj ďalšie štyri osoby. Tri boli po výsluchoch prepustené a jedna z nich čelí obvineniu z ukrývania dokumentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
