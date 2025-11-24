Poľská prokuratúra obvinila vo veci sabotáže na železnici tretiu osobu
11:56
Varšava
Poľská prokuratúra v pondelok oznámila vznesenie obvinenia voči Volodymyrovi B., ktorý je podľa vyšetrovateľov treťou osobou spojenou s útokmi na železničnú infraštruktúru.
Prokurátor uviedol, že obvinený uľahčil páchateľom prípravu činu vrátane prieskumu terénu a súd rozhodol o jeho trojmesačnom väzobnom stíhaní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Prokuratúra v tejto veci už obvinila dvoch občanov Ukrajiny - 39-ročného Oleksandra K. a 41-ročného Jevhenija I. Podľa vyšetrovateľov mali spáchať sabotážne činy s teroristickým charakterom proti Poľsku v prospech spravodajských služieb Ruskej federácie. Hrozí im za to doživotie.
Orgány činné v trestnom konaní predtým zadržali aj ďalšie štyri osoby. Tri boli po výsluchoch prepustené a jedna z nich čelí obvineniu z ukrývania dokumentov.
Podľa Dmitrija Peskova zatiaľ nedostalo upravenú verziu amerického mierového plánu pre Ukrajinu ani žiadne informácie o rozhovoroch medzi Spojeným štátmi a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnili vo švajčiarskej Ženeve.
Vo veku 81 rokov v nedeľu zomrel nemecký herec Udo Kier. Preslávil sa aj v Holywoode a počas svojej kariéry spolupracoval najmä s dánskym režisérom Larsom Von Trierom.
Zelenskyj pred summitom Krymskej platformy v Štokholme vyhlásil, že Ukrajina bude naďalej pracovať so svojimi partnermi na hľadaní kompromisov v navrhovanom mierovom pláne, ktoré by Ukrajinu posilnili, a nie oslabili.
Vakcína proti ľudskému papilomavírusu je vysoko účinná v prevencii rakoviny krčka maternice a nespôsobuje závažné vedľajšie účinky.