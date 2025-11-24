Kremeľ zatiaľ nedostal upravenú verziu amerického mierového plánu
- DNES - 11:14
- Moskva
Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova zatiaľ nedostalo upravenú verziu amerického mierového plánu pre Ukrajinu ani žiadne informácie o rozhovoroch medzi Spojeným štátmi a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnili vo švajčiarskej Ženeve. Peskov zároveň odmietol komentovať návrhy mierového plánu, ktoré zverejnili svetové médiá.
„Zatiaľ sme nevideli žiadny plán, prečítali sme si iba vyhlásenia vydané po rokovaniach v Ženeve,“ povedal Peskov. „Zatiaľ sme oficiálne nedostali nič,“ uviedol.
Rusko je podľa hovorcu Kremľa aj naďalej otvorené rokovaniam o urovnaní situácie na Ukrajine. Informoval však, že Rusko tento týždeň neplánuje žiadne stretnutia s predstaviteľmi USA.
Peskov tiež potvrdil, že prezident Vladimir Putin bude v priebehu pondelka telefonovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecký líder rozhovor s Putinom avizoval už v nedeľu a jeho cieľom je prediskutovať mierový proces a obnovenie dohody o preprave obilia cez Čierne more.
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve v rámci rokovaní vypracovali aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia oboch krajín zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.
Poľská prokuratúra obvinila vo veci sabotáže na železnici tretiu osobu
Poľská prokuratúra v pondelok oznámila vznesenie obvinenia voči Volodymyrovi B., ktorý je podľa vyšetrovateľov treťou osobou spojenou s útokmi na železničnú infraštruktúru.
Vo veku 81 rokov zomrel nemecký herec Udo Kier
Vo veku 81 rokov v nedeľu zomrel nemecký herec Udo Kier. Preslávil sa aj v Holywoode a počas svojej kariéry spolupracoval najmä s dánskym režisérom Larsom Von Trierom.
Zelenskyj: S našim partnermi budeme naďalej pracovať na hľadaní kompromisov
Zelenskyj pred summitom Krymskej platformy v Štokholme vyhlásil, že Ukrajina bude naďalej pracovať so svojimi partnermi na hľadaní kompromisov v navrhovanom mierovom pláne, ktoré by Ukrajinu posilnili, a nie oslabili.
Vakcína proti HPV znižuje riziko rakoviny krčka maternice
Vakcína proti ľudskému papilomavírusu je vysoko účinná v prevencii rakoviny krčka maternice a nespôsobuje závažné vedľajšie účinky.