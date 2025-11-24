Šefčovič americkým partnerom ukázal, že EÚ plní svoju časť obchodnej dohody
- DNES - 11:13
- Brusel
Ukázal som, že EÚ je odhodlaná plniť v praxi svoje záväzky vyplývajúce z júlovej obchodnej dohody s USA a že to aj robí.
V pondelok doobeda to pred novinármi uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič po stretnutiach s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a americkým obchodným splnomocnencom Jamiesonom Greerom. Slovenský komisár to povedal pred začatím rokovaní ministrov členských krajín EÚ zodpovedných za obchodnú politiku, informuje spravodajca TASR.
Šefčovič pripomenul, že Lutnick aj Greer sú na svojej prvej oficiálnej návšteve Bruselu. Počas obeda sa pripoja k rokovaniam európskych ministrov na zasadnutí Rady EÚ pre obchod. „Mali sme produktívne bilaterálne diskusie s ministrom obchodu Lutnickom. Zhodujeme sa v tom, že EÚ a USA majú silnú dohodu, a že dnes ide o zhodnotenie jej implementácie,“ povedal Šefčovič, ktorý ešte v nedeľu rokoval s Greerom a pred účasťou na ministeriáli sa stretol aj s Lutnickom.
Spresnil, že EÚ plní svoje záväzky pri strategických nákupoch energie, zahŕňajúce aj skvapalnený plyn (LNG), ropu a oblasť jadrovej energie. Únia tento rok za ne zaplatila 200 miliárd dolárov, pričom podiel USA na dovoze LNG do Únie sa zvýšil zo 45 % na 60 % vďaka dlhodobým zmluvám. Dodal, že investície EÚ do USA sa od januára zvýšili o takmer 100 % na 154 miliárd dolárov.
„Rokujeme o zmluvách na nákup čipov v hodnote vyše 40 miliárd dolárov pre európsku ekonomiku. Uvedomujeme si, že pred nami je ešte veľa práce, najmä v oblasti ocele a derivátov, kde sa snažíme znížiť clá a spoločne čeliť globálnej nadmernej kapacite,“ opísal situáciu.
Ide podľa neho o prioritné oblasti pre Európanov, čo naznačilo aj prijatie nariadenia o oceli, ktoré má pomôcť obnoviť rovnováhu na trhu s oceľou v EÚ. „Diskutovali sme aj o výhľadovom programe vrátane kritických surovín, kde zdieľame cieľ zabezpečiť spoľahlivé dodávky a posilniť našu priemyselnú základňu,“ dodal.
Šefčovič upozornil, že sa o tieto informácie podelí so všetkými ministrami obchodu z členských krajín EÚ a neskôr v priebehu dňa bude o nich v Bruseli hovoriť aj so zástupcami európskeho priemyslu.
„Okrem toho budeme spolu s ministrami diskutovať aj o našich vzťahoch s Čínou, budem ich informovať o prebiehajúcich dohodách a rokovaniach o voľnom obchode so všetkými partnermi vrátane Indie, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín z Ázie,“ povedal Šefčovič.
Na otázku, či možno hovoriť o nejakom prelome v otázke amerických ciel na oceľ z EÚ, Šefčovič spresnil, že v pondelok na stretnutí s ministrami to nebude o samotných rokovaniach, ale o zhodnotení situácie a o politickom zhodnotenie bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a USA. Diskutovať sa bude o hospodárskej spolupráci, o tom, ako riešiť globálnu nadmernú kapacitu a všetky prvky súvisiace s hospodárskou bezpečnosťou a dodávkami surovín a kritických surovín.
