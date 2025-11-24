Zelenskyj: S našim partnermi budeme naďalej pracovať na hľadaní kompromisov
- DNES - 10:25
- Štokholm
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok v online príhovore pred parlamentným summitom Krymskej platformy v Štokholme vyhlásil, že Ukrajina bude naďalej pracovať so svojimi partnermi na hľadaní kompromisov v navrhovanom mierovom pláne, ktoré by Ukrajinu posilnili, a nie oslabili.
Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk na rovnakom fóre vymenoval ukrajinské červené čiary a deklaroval, že súčasťou mierového plánu musí byť členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO.
Ukrajinská hlava štátu v prejave označila Rusko za agresora, ktorý musí zaplatiť za rozpútanie vojny. Kľúčové v tomto ohľade bude podľa neho rozhodnutie o využití zmrazených ruských aktív.
Stefančuk vo svojom príhovore vymenoval tri červené čiary, ktoré Kyjev neprekročí. Podľa neho nebude súhlasiť s formálnym uznaním okupovaných území za ruské, obmedzením svojich ozbrojených síl alebo obmedzeniami pre vstup Ukrajiny do aliancií. Členstvo Ukrajiny v NATO by pritom podľa neho malo byť súčasťou mierového plánu.
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve c v rámci rokovaní vypracovali aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia oboch krajín zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.
Pôvodná verzia návrhu amerického mierového plánu, ktorú médiá zverejnili minulý týždeň, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Rozhovory medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou budú podľa agentúry Reuters pokračovať v pondelok. Zatiaľ nie je jasné, ako upravená verzia mierového plánu rieši celý súbor otázok, týkajúcich sa napríklad územia alebo bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
