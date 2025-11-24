  • Články
Trump hovorí, že príjmy ciel „prudko vzrastú“, keďže dovozcom klesajú zásoby

  • DNES - 10:19
  • Washington
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že príjmy z jeho ciel v nasledujúcich mesiacoch „prudko vzrastú“, keďže zásoby lokálnych dovozcov sa vyčerpávajú. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že firmy v USA si vytvorili zásoby, aby sa v blízkej budúcnosti vyhli jeho clám. Tieto zásoby sa však „vyčerpávajú“, čo podľa neho povedie k tomu, že podniky budú platiť clá za viac tovarov.

Clá sa čoskoro začnú platiť za všetko, na čo sa vzťahujú, bez vyhýbania sa plateniu, a vybrané sumy sa prudko zvýšia,“ povedal.

Trump zároveň dodal, že sa teší na rozhodnutie Najvyššieho súdu o jeho clách, keďže skúma zákonnosť núdzových právomocí, ktoré použil na zavedenie ciel.

Prezident Trump už dlho tvrdí, že jeho clá prinesú bezprecedentné fiškálne príjmy, ktoré sa potom použijú na vyrovnanie rozpočtového deficitu. Spomenul tiež možnosť vyplácania dividend občanom USA z colných príjmov.

Správa amerického ministerstva financií za rok do 30. septembra 2025 ukázala, že vláda vybrala v tomto období na colných poplatkoch 195 miliárd USD (169,27 miliardy eur), čo je o vyše 250 % viac ako rok predtým.

Analytici však spochybnili vplyv príjmov z ciel v krátkodobom horizonte na deficit štátneho rozpočtu, ktorý sa v roku 2025 odhaduje na približne 1,8 bilióna USD.

Nezávislý think tank, Výbor pre zodpovedný federálny rozpočet, nedávno uviedol, že Trumpove clá na súčasnej úrovni prinesú do roku 2035 približne tri bilióny USD. Hoci to kompenzuje veľkú časť vládnych výdavkov, think tank varoval pred zmenami v politike, ako aj pred možnými právnymi spormi proti clám.

Ďalší think-tank, Tax Foundation, upozornil, že Trumpove clá pravdepodobne nebudú stačiť na financovanie výplaty dividend, minimálne v rokoch 2025 a 2026.

Trumpove clá sú tiež terčom kritiky v súvislosti s potenciálnym zvýšením inflácie v USA. Prezident nedávno podpísal nariadenia o oslobodení niekoľkých dovážaných potravín a poľnohospodárskych produktov od ciel pre obavy z ich vplyvu na ceny potravín.

(1 EUR = 1,152 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
