  • DNES - 9:24
  • Košice
Cesta pri Nižnej Myšli je pre nehodu uzavretá, zranilo sa sedem ľudí

Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut medzi obcami Nižná Myšľa a Ždaňa v okrese Košice-okolie utrpelo zranenia sedem ľudí.

Cesta je aktuálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa doterajších informácií sa zrazili vozidlá v protismernej časti vozovky. Vo vozidle Škoda sa nachádzali tri osoby, z ktorých podľa doterajších zistení dve utrpeli zranenia. Vo vozidle Toyota bolo päť osôb, všetky predbežne s ľahkými zraneniami,“ uvádza s tým, že dychové skúšky vodičov boli negatívne.

Motoristov vyzýva, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste. Do zásahu sú zapojené zložky záchranného systému.

Zdroj: Info.sk, TASR
