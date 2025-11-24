Cesta pri Nižnej Myšli je pre nehodu uzavretá, zranilo sa sedem ľudí
Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut medzi obcami Nižná Myšľa a Ždaňa v okrese Košice-okolie utrpelo zranenia sedem ľudí.
Cesta je aktuálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií sa zrazili vozidlá v protismernej časti vozovky. Vo vozidle Škoda sa nachádzali tri osoby, z ktorých podľa doterajších zistení dve utrpeli zranenia. Vo vozidle Toyota bolo päť osôb, všetky predbežne s ľahkými zraneniami,“ uvádza s tým, že dychové skúšky vodičov boli negatívne.
Motoristov vyzýva, aby rešpektovali pokyny policajtov na mieste. Do zásahu sú zapojené zložky záchranného systému.
