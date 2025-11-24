ATC Preparation: Nová éra prípravy na kariéru riadiaceho letovej prevádzky
Na európskom trhu sa objavila nová spoločnosť zameraná na prípravu budúcich riadiacich letovej prevádzky a pilotov.
ATC Preparation s.r.o., založená 19. februára 2025 v Prahe, prináša komplexné riešenie pre kandidátov, ktorí sa pripravujú na náročný výberový proces v oblasti riadenia letovej prevádzky, rovnako ako pre pilotov a ATCO, ktorí potrebujú zložiť ICAO English skúšku.
Komplexný prístup k príprave
ATC Preparation s.r.o. novo ponúka štyri hlavné služby, ktoré pokrývajú celú cestu k úspechu:
- ICAO English Exam Preparation – Príprava na ICAO skúšky
Spoločnosť novo zabezpečuje prípravu a simulácie skúšok pre získanie alebo obnovenie požadovanej úrovne 4, 5 alebo 6 v leteckej angličtine ICAO pre pilotov i riadiacich letovej prevádzky. Kurzy sú zamerané na špecifickú terminológiu a frazeológiu a na všetky kritické oblasti hodnotenia: výslovnosť, gramatika, slovná zásoba, plynulosť, porozumenie a interakcia.
- English Screening – Odborná jazyková príprava
Spoločnosť poskytuje špecializované jazykové screeningové testy na úrovni Level 4 (B1–B2 CEFR), ktorá je vyžadovaná v rámci výberového procesu FEAST. Kandidáti absolvujú realistické simulácie rozhovorov s certifikovanými examinátormi a písomné testy, ktoré sa snažia presne zodpovedať požiadavkám európskych leteckých autorít.
- FEAST Simulácia – Prax na skutočné testy
Softvér ATCO Europe SW simuluje testy FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) vyvinuté organizáciou EUROCONTROL. Užívatelia si precvičujú kľúčové zručnosti – priestorové uvažovanie, logické myslenie, multitasking, pracovnú pamäť a numerické spracovanie. Pokročilá analytika výkonu umožňuje sledovať pokrok a porovnať sa s ostatnými kandidátmi z celého sveta, aby zistili, ako si stoja v konkurencii.
- Výukové materiály – Hlbšie porozumenie odboru
Spoločnosť ponúka širokú škálu odborných učebníc a študijných materiálov pokrývajúcich všetky aspekty riadenia letovej prevádzky, od základov leteckej prevádzky až po pokročilé koncepty európskeho riadenia letovej prevádzky.
Tím s praktickými skúsenosťami
Čo robí ATC Preparation s.r.o. výnimočnou, je zloženie tímu. Spoločnosť združuje:
- Skúsených inštruktorov s praxou v príprave pilotov a riadiacich letovej prevádzky.
- Inžinierov pracujúcich na reálnych systémoch riadenia letovej prevádzky (vojenské aj civilné).
- Kandidátov, ktorí úspešne prešli výberovými testami, aj tých, ktorí sa s procesom stretli a prinášajú cenné poznatky o jeho náročnosti.
Táto kombinácia zaisťuje, že prípravné programy sú teoreticky podložené aj prakticky overené.
Prečo je príprava kľúčová?
FEAST má vysokú mieru neúspešnosti a mnoho kvalifikovaných kandidátov neuspeje na prvý pokus. Štruktúrovaná príprava výrazne zvyšuje šance na úspech. Kandidáti, ktorí sa pripravujú systematicky, dosahujú lepšie výsledky vo všetkých testovaných oblastiach a vstupujú do výberového procesu s väčšou istotou.
Flexibilný prístup k príprave
ATC Preparation s.r.o. ponúka flexibilné predplatné pre softvér, čo umožňuje kandidátom prispôsobiť prípravu svojim časovým možnostiam a potrebám. Všetky služby sú dostupné online, čo umožňuje prípravu odkiaľkoľvek na svete.
Vízie do budúcnosti
Ako novo založená spoločnosť je ATC Preparation s.r.o. odhodlaná držať krok s najnovšími štandardmi v odbore a neustále zlepšovať svoje služby. Jej cieľom je pomôcť formovať novú generáciu riadiacich letovej prevádzky a zaistiť, aby piloti a ATCO spĺňali najvyššie štandardy pre udržiavanie bezpečnosti na oblohe.
KontaktATC Preparation s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Nové Město, Praha
Česká republika
E-mail: [email protected]
Web: Online príprava na ATC testy
