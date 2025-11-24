  • Články
ATC Preparation: Nová éra prípravy na kariéru riadiaceho letovej prevádzky

  • DNES - 10:01
  • Praha
ATC Preparation: Nová éra prípravy na kariéru riadiaceho letovej prevádzky

Na európskom trhu sa objavila nová spoločnosť zameraná na prípravu budúcich riadiacich letovej prevádzky a pilotov.

ATC Preparation s.r.o., založená 19. februára 2025 v Prahe, prináša komplexné riešenie pre kandidátov, ktorí sa pripravujú na náročný výberový proces v oblasti riadenia letovej prevádzky, rovnako ako pre pilotov a ATCO, ktorí potrebujú zložiť ICAO English skúšku.

Komplexný prístup k príprave

ATC Preparation s.r.o. novo ponúka štyri hlavné služby, ktoré pokrývajú celú cestu k úspechu:

  1. ICAO English Exam Preparation – Príprava na ICAO skúšky

    Spoločnosť novo zabezpečuje prípravu a simulácie skúšok pre získanie alebo obnovenie požadovanej úrovne 4, 5 alebo 6 v leteckej angličtine ICAO pre pilotov i riadiacich letovej prevádzky. Kurzy sú zamerané na špecifickú terminológiu a frazeológiu a na všetky kritické oblasti hodnotenia: výslovnosť, gramatika, slovná zásoba, plynulosť, porozumenie a interakcia.

  2. English Screening – Odborná jazyková príprava

    Spoločnosť poskytuje špecializované jazykové screeningové testy na úrovni Level 4 (B1–B2 CEFR), ktorá je vyžadovaná v rámci výberového procesu FEAST. Kandidáti absolvujú realistické simulácie rozhovorov s certifikovanými examinátormi a písomné testy, ktoré sa snažia presne zodpovedať požiadavkám európskych leteckých autorít.

  3. FEAST Simulácia – Prax na skutočné testy

    Softvér ATCO Europe SW simuluje testy FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) vyvinuté organizáciou EUROCONTROL. Užívatelia si precvičujú kľúčové zručnosti – priestorové uvažovanie, logické myslenie, multitasking, pracovnú pamäť a numerické spracovanie. Pokročilá analytika výkonu umožňuje sledovať pokrok a porovnať sa s ostatnými kandidátmi z celého sveta, aby zistili, ako si stoja v konkurencii.

  4. Výukové materiály – Hlbšie porozumenie odboru

    Spoločnosť ponúka širokú škálu odborných učebníc a študijných materiálov pokrývajúcich všetky aspekty riadenia letovej prevádzky, od základov leteckej prevádzky až po pokročilé koncepty európskeho riadenia letovej prevádzky.

Tím s praktickými skúsenosťami

Čo robí ATC Preparation s.r.o. výnimočnou, je zloženie tímu. Spoločnosť združuje:

  • Skúsených inštruktorov s praxou v príprave pilotov a riadiacich letovej prevádzky.
  • Inžinierov pracujúcich na reálnych systémoch riadenia letovej prevádzky (vojenské aj civilné).
  • Kandidátov, ktorí úspešne prešli výberovými testami, aj tých, ktorí sa s procesom stretli a prinášajú cenné poznatky o jeho náročnosti.

Táto kombinácia zaisťuje, že prípravné programy sú teoreticky podložené aj prakticky overené.

Prečo je príprava kľúčová?

FEAST má vysokú mieru neúspešnosti a mnoho kvalifikovaných kandidátov neuspeje na prvý pokus. Štruktúrovaná príprava výrazne zvyšuje šance na úspech. Kandidáti, ktorí sa pripravujú systematicky, dosahujú lepšie výsledky vo všetkých testovaných oblastiach a vstupujú do výberového procesu s väčšou istotou.

Flexibilný prístup k príprave

ATC Preparation s.r.o. ponúka flexibilné predplatné pre softvér, čo umožňuje kandidátom prispôsobiť prípravu svojim časovým možnostiam a potrebám. Všetky služby sú dostupné online, čo umožňuje prípravu odkiaľkoľvek na svete.

Vízie do budúcnosti

Ako novo založená spoločnosť je ATC Preparation s.r.o. odhodlaná držať krok s najnovšími štandardmi v odbore a neustále zlepšovať svoje služby. Jej cieľom je pomôcť formovať novú generáciu riadiacich letovej prevádzky a zaistiť, aby piloti a ATCO spĺňali najvyššie štandardy pre udržiavanie bezpečnosti na oblohe.

Kontakt

ATC Preparation s.r.o.
Příčná 1892/4
110 00 Nové Město, Praha
Česká republika
E-mail: [email protected]
Web: Online príprava na ATC testy
Zdroj: Info.sk/PR ATC
