Plamene zachvátili halu na letisku Brno-Tuřany, zásah komplikuje počasie
- DNES - 8:01
- Brno
České letisko Brno-Tuřany v pondelok ráno zachvátil požiar. Podľa hasičského zboru horí plocha s veľkosťou približne 5000 štvorcových metrov, píše TASR podľa správ televízie TV Nova a serverov iDnes a Blesk.
Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X uviedol, že na mieste zasahuje 12 jednotiek s využitím výškovej techniky. Zásah komplikuje počasie, v Brne sneží a mrzne. Požiar sa rozšíril na ploche s rozlohou približne 50x100 metrov.
„Máme na mieste veľkokapacitnú sanitku a tiež inšpektora prevádzky, ale v túto chvíľu by sme nemali mať v starostlivosti žiadneho pacienta. Na mieste sme z preventívnych dôvodov,“ uviedla hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová.
USA: Úrad na zoštíhlenie vlády skončil osem mesiacov pred zánikom mandátu
Americký Úrad pre efektivitu štátnej správy, ktorý viedol miliardár Elon Musk s cieľom zoštíhliť federálnu vládu, ukončil svoju činnosť o osem mesiacov skôr, než mal oficiálne zaniknúť jeho mandát.
Rubio sa po rokovaniach s Ukrajinou v Ženeve vracia do Washingtonu
Americký minister zahraničných vecí po rokovaniach s ukrajinskými predstaviteľmi odcestoval zo Ženevy a vracia sa do Washingtonu, informovala v noci na pondelok stanica CNN s odvolaním sa na zdroj z rezortu diplomacie.
Biely dom: Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.
Pellegrini: Trumpov plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom
Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine považuje prezident SR Peter Pellegrini za prvý, no zároveň veľký krok správnym smerom.